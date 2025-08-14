Borkinja na vaganju otkrila intimne predmete koje je zaboravila skinuti: Službeniku ispali na pozornicu

Angela 'Overkill' Hill posramila se na vaganju za borbu UFC Vegas 109 protiv Iasmin Lucindo, prvenstveno zbog svoje zaboravnosti, a onda i nespretnosti službenika koji je očitavao vagu. Ova 40-godišnjakinja prvo je stala na vagu, a netom kasnije i sakrila glavu u ruke.

Tek što se počela penjati na vagu, ubrzo se udaljila kako bi izvadila umetke iz grudnjaka. S njima bi bila 300 grama teža. Kako bi se uvjerila da je točno vagana, stala je u stranu i lagano se okrenula od pozornice kako bi izvukla umetke iz džepova grudnjaka. Složila ih je jedan na drugi i brzo ih predala članu osoblja UFC-a u odijelu koji je izgledao zbunjen pitajući se što će s njima.

Brzo je pogledao po vagi, pomicajući se naprijed-natrag pokušavajući pronaći mjesto za njih prije nego što ih je odlučio staviti na nju. Ali ruke su mu postale skliske i dok je uspješno uspio staviti jednu na uređaj, druga je odletjela na pozornicu.

Hill je 'umrla' od smijeha skrivajući lice. Nakon što je obavila vagu, Hill je s kiselim osmijehom pažljivo vratila jedan umetak i drugi pokupila s poda.

Obožavatelji su reagirali na incident u komentarima na Instagramu.

'Zašto ih uopće nositi u tom trenutku?', 'Stavljati ih na vagu je urnebesno.', 'Kako uopće pomisliš dati ih muškarcu', 'Jadni starac, nije znao gdje ih staviti.'

Hill se suočila s Lucindo u subotu, 9. kolovoza, i pretrpjela poraz od svoje 23-godišnje protivnice. Hill je veteranka u industriji i MMA borkinja od 2014. godine. Držala se dobro u prvoj rundi protiv Lucindo pa čak i dobro započela drugu. Međutim, kasniju polovicu druge runde i treću rundu dominirala je Lucindo.

Prema Rotoballeru, Lucindo je zadala Hill 72 udarca, dok je "Overkill" borkinja dobila 64 udarca. Iako ima 40 godina, Hill je prije borbe s Lucindom za MMA Junkie Radio rekla da ne planira uskoro otići u mirovinu.

"Mislim da je samo potrebno održati taj zamah i vidjeti koliko dugo mogu gurati, vidjeti koliko mogu postati dobra, koliko visoko se mogu popeti. Motiviraju me tijesne odluke koje sam izgubila jer se osjećam kao da bih se u alternativnom svemiru do sada borila za pojas", rekla je.