Hrvatska kreće s prvenstvom, nogometna groznica u Africi završava, a vaterpolisti napadaju polufinale

Zakoračili smo u treći tjedan nove, 2026., godine, a u njemu ćemo saznati što se promijenilo kod naše rukometne reprezentacije, ide li Hrvatska vaterpolska reprezentacija među četiri najbolje te tko je novi kralj Afrike. Što nas još čeka, pročitajte ispod.

Nova era

Europsko prvenstvo u rukometu krenulo je 14.01. pobjedama Francuske nad Češkom, odnosno Španjolske nad Srbijom, a danas će svoj put započeti i Hrvatska. Kao aktualni svjetski viceprvak, Hrvatska tradicionalno na velika natjecanja odlazi s najvišim ambicijama, a poseban motiv su im i dva loša finiša na posljednja dva europska prvenstva. Na prvenstvu prije dvije godine Hrvatska je završila kao šesta od šest reprezentacija u grupnoj fazi, dok je 2022. bila četvrta u grupi. Naši reprezentativci se tako nadaju što boljem otvaranju kako bi imali šanse ponoviti uspjeh iz 2020. kada su kući donijeli srebro. Da bi se to desilo, prvo trebaju proći preliminarnu fazu, a prva na putu je Gruzija, koja se do sada kvalificirala samo jednom – prije dvije godine. Tada su završili s natjecanjem u preliminarnoj fazi. Utakmica Hrvatske i Gruzije počinje u 18 sati, a moći ćete je pratiti uživo na RTL-u, platformi VOYO ili putem tekstualnog prijenosa na portalu Net.hr.

Dva i pol sata kasnije svoj put započinje i domaćin Švedska, koja u Malmöu igra utakmicu s Nizozemskom. Na prošlom europskom prvenstvu Švedska je uzela broncu, dok je 2022. bila okrunjena za prvaka Europe. Sada Šveđani imaju priliku na domaćem terenu uzeti treću medalju zaredom, no da bi to učinili prvo moraju pobijediti Nizozemsku. Nizozemska je, s druge strane, "mala" reprezentacija koja nikada nije stigla dalje od grupne faze, a sada to žele promijeniti.

'Barakude' po prvu od tri

A novu medalju love i hrvatski vaterpolisti. Nakon što su preliminarnu fazu prošli kao drugi, "Barakude" u Beogradu otvaraju drugi krug protiv Rumunja. Ako žele osvojiti novu medalju, naši reprezentativci trebaju pobjedu, što ne bi trebalo biti pretjerano komplicirano s obzirom na to da Rumunjska do sada nikada nije pobijedila u međusobnim susretima. Utakmicu Hrvatske i Rumunjske na europskom prvenstvu u vaterpolu možete gledati od 20:30 na HRT-u 2.

Utješna nagrada

Danas se također igra i bitna utakmica u internacionalnom nogometu. U marokanskoj Casablanci snage će odmjeriti Egipat i Nigerija, a pobjednik će kući odnijeti brončanu medalju. Utakmicu će propustiti najveća zvijezda Egipta Mohammed Salah, dok bi kod Nigerije, za koju igra i nogometaš Istre 1961 Salim Fago Lawal, većina bitnih igrača trebala biti prisutna. Tko će biti treća momčad Afrike moći ćete popratiti na Sportklubu od 17:00.

Manchester is ....?

A sportski vikend zapravo otvara poslastica iz Premier lige. Manchester United s novim-starim (privremenim) trenerom Michaelom Carrickom ide u goste desetkovanom gradskom rivalu Manchester Cityju, koji utakmicu igra bez nekoliko veoma bitnih igrača. City je trenutno drugi na ljestvici Premier lige te se nada pobjedi koja bi ga privremeno dovela na -3 od prvoplasiranog Arsenala, dok United želi eru pod novim trenerom započeti kvarenjem planova omraženog gradskog rivala. Manchesterski derbi počinje u 13:30, a možete ga pratiti na ArenaSport1.

Prilika za iskupljenjem

Uzbudljivo će biti i sutra, kada dan započinje slalomom u švicarskom Wengenu na kojemu će skijati i hrvatski skijaš Samuel Kolega. On će pokušati "isprati gorak okus iz ustiju" nakon što je na slalomu u Adelbodenu završio kao 21., te se vratiti u sam vrh. Našeg najboljeg slalomaša moći ćete od 10 sati gledati na HRT-u 2, a tekstualni prijenos bit će na Net.hr-u.

Utakmica koja odlučuje

Nešto kasnije, u 18:00, imat ćemo priliku gledati jednu od najuzbudljivijih utakmica rukometnog prvenstva u kojoj će se sastati Sjeverna Makedonija i Portugal. Jedna od ove dvije reprezentacije će gotovo sigurno završiti među dvije najbolje, skupa s Danskom, i proći skupinu, a koja – to će vjerojatno odrediti ova utakmica. Portugalci su u prvoj utakmici grupe B pobijedili 40-34 protiv Rumunjske, dok su Makedonci prvenstvo otvorili visokim 36-24 porazom od domaćina Danske. Hoće li braća Costa nakon Rumunja srušiti i Makedonce, saznajte u 18:00 na portalu VOYO.

Kraljevi Afrike

Za ljubitelje nogometa ima nešto i u nedjelju. Od 20:00 snage će odmjeriti domaćin Maroko i Senegal u utakmici koja će otkriti "novog kralja Afrike". Hoće li Sadio Mane, Nicolas Jackson i društvo vratiti naslov u Dakar nakon dvije godine ili će Hakimi i ostali, nakon četvrtog mjesta u Katru, obradovati naciju domaćim zlatom na Afričkom kupu nacija nakon 50 godina, saznajte u nedjelju, 18. siječnja u 20:00 na Sportklubu.

Za prvo mjesto

Posljednju utakmicu ovog vikenda koju izdvajamo jest ona između Srbije i Mađarske u vaterpolu. Domaćin europskog prvenstva pobjedom nad Mađarima bi gotovo osigurao polufinale prvenstva, ali njihovi su sjeverni susjedi "tvrd orah". Trenutno imaju bod više, a kakvo će stanje biti nakon utakmice saznajte od 20:30.

