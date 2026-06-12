Procurili prvi odnosi snaga za 2026.: Red Bull navodno ispred konkurencije u novoj eri Formule 1.

Kako bi se izbjegla velika razlika u konkurentnosti između proizvođača tijekom novog tehničkog ciklusa, FIA je za 2026. uvela sustav nazvan ADUO (Additional Development and Upgrade Opportunities). Njegova je svrha pratiti performanse svih proizvođača pogonskih jedinica te omogućiti dodatne razvojne mogućnosti onima koji zaostaju za vodećima.

Posebnost novih pravila leži u činjenici da će motori od 2026. biti homologirani, što znači da proizvođači neće moći slobodno uvoditi poboljšanja performansi tijekom sezone. Umjesto toga, razvoj će biti strogo kontroliran, a dodatni razvojni paketi bit će dopušteni samo onim proizvođačima koji prema FIA-inim procjenama zaostaju za referentnom vrijednošću.

Prema informacijama koje kruže paddockom, prvi ADUO izvještaj pokazao je da je Red Bull Ford Powertrains trenutačno referentna točka među proizvođačima motora. Iako FIA još nije službeno objavila rezultate, pravilnik nalaže da oni moraju biti poznati najkasnije dva tjedna nakon Velike nagrade Kanade.

Dodatne naznake o trenutačnom odnosu snaga stigle su nakon Velike nagrade Monaka. Lewis Hamilton tada je u jednoj od svojih izjava praktički potvrdio poredak vodećih proizvođača, pri čemu se Red Bull Ford nalazi na vrhu, ispred Mercedesa i Ferrarija.

Prema navodima Autosporta, Mercedesov projekt navodno zaostaje nešto više od dva posto za vodećim motorom, što bi njemačkom proizvođaču omogućilo korištenje jednog razvojnog tokena kroz ADUO sustav. Ferrari se, prema istim informacijama, nalazi u još nepovoljnijoj situaciji te navodno zaostaje više od četiri posto, zbog čega bi mogao dobiti dvije razvojne prilike. U istoj kategoriji navodno se nalaze i Audi te Honda.

Ipak, Hamilton smatra da dodatne razvojne mogućnosti same po sebi ne garantiraju brz povratak na vrh. Premda ADUO pruža proizvođačima priliku za korekciju zaostatka, stvarni učinak ovisit će o kvaliteti samih nadogradnji i sposobnosti da se pronađu dodatne performanse unutar vrlo strogih tehničkih ograničenja.

Važno je naglasiti da sustav neće biti jednokratne prirode. FIA je za 2026. predvidjela još dvije evaluacije performansi, jednu uoči Velike nagrade Mađarske, a drugu prije utrke u Ciudad de Méxicu. Upravo će rezultati posljednje procjene imati važnu ulogu u planiranju razvoja za sezonu 2027.

Pravila također jasno određuju da se razvojni tokeni ne mogu prenositi iz jednog razdoblja u drugo. Proizvođači ih moraju iskoristiti unutar vremenskog okvira za koji su dodijeljeni, a neiskorištene prilike automatski propadaju.

Iako se još čeka službena potvrda FIA-e, već sada je jasno da bi nova generacija motora mogla otvoriti sasvim novu razvojnu bitku među proizvođačima. Ako se informacije iz paddocka pokažu točnima, Red Bull Ford u novu eru ulazi kao referentna točka, dok će konkurencija već od samog početka tražiti način kako smanjiti zaostatak.