Je li Ferrari napokon pogodio formu? Stručnjaci još ne žele donositi zaključke

Prvi slobodni trening za Veliku nagradu Mađarske donio je ohrabrujuće izdanje Ferrarija, no iskusni F1 komentatori Neven Novak i Anđelko Kecman upozoravaju da konačni odnos snaga još nije poznat.

Neven Novak ističe kako ovakav scenarij nije novost ove sezone. Ferrari je već nekoliko puta otvarao trkaći vikend najboljim vremenima, ali se situacija kasnije mijenjala kada su konkurentske momčadi u kvalifikacijskim simulacijama pokazale svoj puni potencijal.

"Već smo ove sezone nekoliko puta vidjeli da je Ferrari na prvom slobodnom treningu bio vrlo konkurentan, brz, čak i najbrži. Međutim, kasnije bi se odnos snaga promijenio kada bi ostale momčadi pokazale puni potencijal svojih bolida. Zato još ne bih donosio konačne zaključke", rekao je Novak.

Dodaje kako i dalje očekuje iznimno izjednačenu borbu između četiri vodeće momčadi.

"Vjerujem da će Ferrari, Red Bull, Mercedes i McLaren biti vrlo blizu. Teško je reći kojim će redoslijedom završiti, a pravi odgovor dobit ćemo tek u subotnjim kvalifikacijama", smatra Novak.

Sličnog je mišljenja i Anđelko Kecman, koji naglašava da je Hungaroring potpuno drukčiji izazov od Spa-Francorchampsa, zbog čega se i poredak značajno promijenio.

"Vidjeli smo potpuno drukčiju sliku nego prošlog vikenda u Belgiji. Hungaroring je staza sasvim drugačije konfiguracije i to se odmah odrazilo na odnos snaga. Ako je suditi prema prvom treningu, Ferrari je ostavio najbolji dojam, dok se odmah iza njega smjestio Red Bull", zaključio je Kecman.

Iako je Ferrari otvorio vikend na najbolji mogući način, pravi test tek slijedi. Kvalifikacije će pokazati je li Scuderija doista napravila iskorak ili će, kao i nekoliko puta ove sezone, konkurencija pronaći dodatnu brzinu kada bude najpotrebnije.