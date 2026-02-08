Nova F1 momčad odlučila je bolid otkriti za vrijeme Super Bowla: Ovo su razlozi iza te odluke

Nakon desetljeća čekanja, Formula 1 dobiva svoju jedanaestu momčad. No umjesto klasičnog predstavljanja u paddocku, američki div Cadillac odlučio je svoj ulazak u najbrži cirkus na svijetu najaviti na najvećoj mogućoj pozornici, i to onoj američkoj.

Njihov bolid prvi put je otkriven javnosti tijekom reklamnog bloka na Super Bowlu, potez koji je jasno poručio: Amerika se vraća u igru, i to na svoj način.

Odluka da se vizualni identitet bolida predstavi stotinama milijuna gledatelja Super Bowla nije bila slučajna. Cadillac se od prvog dana želi pozicionirati kao "američka domaća momčad". Dok tradicionalna predstavljanja privlače postojeće fanove, reklama vrijedna osam milijuna dolara ciljala je na one koji možda ne znaju razliku između boksa i pole positiona.

Nova sezona Formule 1 počinje 8. ožujka VN Australije u Melbourneu, a moći ćete ju pratiti na RTL-u ili platformi VOYO

Ovaj marketinški gambit nadopunjen je i spektakularnom instalacijom u srcu New Yorka. Na Times Squareu postavljen je bolid skriven u kutiji od mat stakla, koja je postala prozirna točno u trenutku emitiranja reklame, spajajući tako digitalni spektakl s fizičkim iskustvom. Time je sportski događaj pretvoren u kulturni fenomen.

Za upravljačima bolida u debitantskoj sezoni naći će se dva dobro poznata lica: Meksikanac Sergio "Checo" Pérez i Finac Valtteri Bottas. Njihovo kombinirano iskustvo iz više od pet stotina Grand Prix utrka ključno je za razvoj potpuno nove momčadi koja se suočava s velikim tehničkim izazovima. Cadillac će u početku koristiti Ferrarijeve motore, no cilj je jasan: do 2029. godine na stazu izaći s potpuno američkim bolidom, kojeg će pokretati motor razvijen unutar General Motorsa.

