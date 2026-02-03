Formula 1 nakon Verstappena? Evo kako vozač stvarno vidi svoju budućnost

Max Verstappen jasno je dao do znanja da se ne vidi u menadžerskoj ulozi u Formuli 1 nakon što jednom odluči napustiti natjecateljski automobil.

Četverostruki svjetski prvak godinama ponavlja kako je u Formuli 1 isključivo da pobjeđuje, a vrata potencijalnom povlačenju ostavlja ako mu nove regulative u sezoni 2026. ili kraj trenutnog ugovora s Red Bullom 2028. godine ne budu odgovarale. „Tu sam samo da pobjeđujem. Nije mi cilj samo sudjelovati jer to za mene nije održivo i gubi svaku zabavu“, rekao je Verstappen za TAG Heuer. „Upravo to stalno pazim i zasad ide odlično.“

Spekuliralo se o mogućnosti da Verstappen preuzme menadžersku ulogu u Milton Keynes timu kada jednog dana napusti volan. No, on je sada potvrdio da za to nema interesa. Umjesto toga, fokusira se na razvoj mladih vozača i njihovo uvođenje iz virtualnog u stvarni svijet automobilizma. „Jedan od mojih ciljeva je dovesti simulator vozača u stvarni automobil. To se već dogodilo ove godine i ide mu odlično. Želim taj projekt razvijati prirodno jer me to zaista veseli.“

Verstappen ističe da ga budućnost u Formuli 1 vidi isključivo kao vozača. „Ne mislim da bih se ikada vratio u F1 u menadžerskoj ulozi. No u drugim kategorijama, poput endurance utrka, vidim kao priliku za stvaranje šanse mladim vozačima koji nemaju dovoljno sredstava da uđu u pravi trkaći automobil i potaknuti ih kroz simulatorski svijet.“

