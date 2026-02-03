Legendarna F1 momčad koja je preskočila 'pripreme' predstavila dugo očekivani bolid

Williams je konačno predstavio izgled svog dugo očekivanog bolida za sezonu 2026. – FW48. Novi stroj zadržava prepoznatljive tamnoplave i crne tonove svojih prethodnika, ali sada se ističu svijetloplavi i bijeli detalji na bočnim panelima, na kojima se nalaze logotipi Barclaysa i Komatsua. Prednja i stražnja krila također su naglašena bijelom bojom.

Klub je pri tom potvrdio da će britanska banka Barclays biti njihov “službeni bankarski partner”, dok Komatsu, japanski proizvođač građevinske opreme, tim podržava od 2024. godine.

„Sezona 2026. predstavlja sljedeći korak na putu povratka Williamsa prema vrhu Formule 1. Ulazimo u novo razdoblje za sport i jako smo uzbuđeni zbog nadolazeće sezone“, rekao je šef tima James Vowles. „Imamo sjajnu vozačku postavu, nove partnere, rastuću bazu navijača i želimo graditi na uspjesima iz prošle godine. Naravno, svjesni smo izazova koji nas čekaju. Nitko ne zna što će se dogoditi u prvoj utrci, ali veselimo se saznati i nadamo se da će navijači uživati navijajući za nas s ovim novim dizajnom bolida.“

Foto: Screenshoot: Williams

Williamsov put „povratka na vrh“ počeo je neslavno. Tim je propustio predsezonske testove u Barceloni, što je učinilo FW48 jedinim bolidom 2026. koji još nije javno viđen. Klub je priznao „kašnjenja u programu FW48“, no Vowles je istaknuo da je tim tehnički mogao stići u Barcelonu, iako bi to ostavilo ograničenja u pogledu rezervnih dijelova. „Imamo pogonsku jedinicu i mjenjač koje nam isporučuje Mercedes, tako da će njihova iskustva iz Barcelone biti korisna i za nas u Bahreinu“, pojasnio je Britanac.

Predsezonski testovi u Bahreinu održat će se od 11. do 13. i od 18. do 20. veljače, a FW48 se ne očekuje ranije od toga. Formula 1 ne prašta, a Williams, jedan od najuspješnijih timova u povijesti s brojnim naslovima, već više od dvadeset godina balansira na dnu ljestvice i gotovo je izbjegao financijsku propast.

Sve novosti oko F1 grida i novonastalih dešavanja u svijetu Formule pratite putem portala Net.hr

Posljednji naslov prvaka vozača i konstruktora tim je osvojio 1997., a redovne pobjede u utrkama postale su rijetkost nakon 2004. Zadnju utrku pobijedili su 2012., kada je Pastor Maldonado slavio u Španjolskoj. Tijekom godina oslanjanje na vozače koji su donosili budžet, a ne talent, postalo je obilježje njihovog pada. Williams se tako gotovo pridružio legendarnim timovima poput Tyrrella i Lotus Colina Chapmana.

Pod vlasništvom Dorilton Capitala bilo je niz pogrešaka, ali s dolaskom Jamesa Vowlesa, bivšeg stratega Mercedesa, smjer tima okrenuo se poboljšanju. Lani je Williams završio peti u poretku konstruktora, što je najbolji rezultat od 2017.

Predsezonsko predstavljanje FW48 bilo je diskretno, a tim se fokusira na kontinuitet u tehničkoj ekipi, koja sazrijeva nakon regrutiranja 2023. i 2024. godine. Novi bolid prvi je koji vodi Matt Harman, bivši tehnički direktor Alpinovog tima, dok se glavni naglasak posljednjih godina stavlja na modernizaciju tvornice u Groveu, koja je bila zapuštena i podinvestirana.

