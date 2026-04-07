Tomislav je krenuo iz Sarajeva prema Zagrebu: Sada uz brata lovi novu pobjedu u Ljubljani

Tomislav Sičaja, poznatiji pod nadimkom "Gegan", ime je koje sve glasnije odjekuje regionalnom MMA scenom. Ovaj borac iz Prozor-Rame, koji trenira u zagrebačkom American Top Teamu, etablirao se kao jedan od najperspektivnijih natjecatelja velter kategorije u vodećoj regionalnoj promociji, Fight Nation Championship (FNC). S profesionalnim omjerom od šest pobjeda i samo jednog poraza, Sičajin put od skromnih početaka do statusa FNC zvijezde priča je o predanosti, talentu i neraskidivoj bratskoj vezi.

Od podruma u Rami do zagrebačkog ATT-a

Tomislav je rođen 3. srpnja 1998. godine u Prozor-Rami, a njegova sportska priča započela je daleko od blještavila profesionalnih arena. Zajedno sa starijim bratom Ivanom, danas također uspješnim FNC borcem, prve je borilačke korake napravio u podrumu obiteljske kuće. Inspirirani legendarnim Mirkom Filipovićem, braća su bila samouka, upijajući tehnike gledanjem snimki borbi na internetu. Taj improvizirani ring postavio je temelje za karijere koje će ih kasnije vinuti u vrh regionalnog MMA sporta.

Prije nego što se u potpunosti posvetio sportu, Tomislavov životni put bio je znatno drugačiji. Radio je kao zatvorski čuvar u Sarajevu, no želja za ozbiljnim treninzima i napretkom odvela ga je u Zagreb. Odluka da se pridruži renomiranoj dvorani American Top Team (ATT) pokazala se ključnom. "Morao sam doći tu i krenuo sam ozbiljno trenirati i posvetiti se sportu", izjavio je jednom prilikom, opisujući prijelomni trenutak svoje karijere. U Zagrebu je dobio pristup vrhunskim trenerima i uvjetima, što mu je omogućilo da svoj neosporni talent pretvori u konkretne rezultate.

Profesionalni uspon u FNC-u

Sičaja je profesionalni debi imao u ožujku 2023. godine na priredbi FNC 10 u Ljubuškom, gdje je impresivno svladao Rolanda Szolnokija tehničkim nokautom. Bio je to početak dominantnog niza kojim je brzo skrenuo pozornost na sebe. Uslijedile su pobjede protiv Jovana Kandića i Ahmeta Rasima Pale, čime je potvrdio da se radi o borcu koji posjeduje ne samo snagu, već i taktičku zrelost.

Njegov najblistaviji trenutak dogodio se na FNC-u 16 u Medulinu u svibnju 2024. godine, kada je Moldavca Iona Petrova nokautirao za samo 30 sekundi prve runde. Ta je pobjeda pokazala njegovu eksplozivnost i razoran udarački potencijal. Pobjednički niz nastavio je i u Areni Zagreb protiv iskusnog Brazilca Joelsona Nascimenta, upisavši petu uzastopnu pobjedu. Prvi profesionalni poraz doživio je u travnju 2025. od Grka Simeona Karslidisa, no nije dugo čekao na povratak. Već u prosincu iste godine vratio se pobjedama, svladavši Zorana Šolaju jednoglasnom odlukom sudaca i dokazavši mentalnu snagu.

Iako je poznat kao vrstan udarač, Sičajin stil je zaokružen. Trening u ATT-u, koji uključuje brazislki jiu-jitsu, hrvanje i judo, čini ga opasnim u svim segmentima borbe.

Bratska veza kao pokretačka snaga

Neizostavan dio priče o Tomislavu Sičaji jest njegov brat Ivan "Tirke" Sičaja, FNC-ov prvak perolake kategorije. Njihova povezanost nije samo obiteljska, već i profesionalna. Često nastupaju na istim priredbama, pružajući si međusobnu podršku iz kuta i tijekom priprema. Njihov zajednički uspon, od podruma u Rami do vrha FNC-a, postao je jedan od najprepoznatljivijih narativa u regionalnom MMA. Ta bratska sinergija daje im dodatnu motivaciju i snagu, a njihovi zajednički nastupi postali su poslastica za fanove.

Sljedeći izazov: FNC 29 u Ljubljani

Tomislav "Gegan" Sičaja ne miruje. Njegov sljedeći ispit zakazan je za priredbu FNC 29, koja će se održati 11. travnja 2026. godine u ljubljanskoj Areni Stožice. Protivnik će mu biti opasni poljski borac Arkadiusz Pałkowski. Bit će to još jedna velika večer za obitelj Sičaja, jer će iste večeri njegov brat Ivan braniti pojas prvaka.

Svojim dosadašnjim nastupima Tomislav Sičaja dokazao je da pripada samom vrhu velter kategorije. Njegova priča o upornosti i talentu inspiracija je mnogima, a borba u Ljubljani bit će nova prilika da potvrdi svoj status i napravi još jedan korak prema vrhu.

