Cro Copov učenik brani naslov prvaka u Ljubljani

Nakon niza spektakularnih događaja, Fight Nation Championship (FNC) vraća se u ljubljansku Arenu Stožice. Događaj FNC 29, zakazan za 11. travnja 2026. godine, donosi dugoiščekivani sudar za titulu prvaka poluteške kategorije u kojemu Matej Batinić brani titulu prvaka protiv Slovenca Jakoba Nedoha.

Tko je Matej Batinić?

Kad se govori o vladaru FNC-ove poluteške kategorije, jedno ime stoji iznad svih ostalih: Matej Batinić. Ovaj zagrebački borac (21-5), koji vještine brusi pod budnim okom legende Mirka "Cro Copa" Filipovića, utjelovljenje je discipline, taktičke zrelosti i šampionskog mentaliteta. U kavez ulazi s pojasom oko struka i impresivnim nizom od pet uzastopnih pobjeda, a svaki njegov nastup odašilje poruku mirnoće i potpune kontrole.

Batinićev put do trona bio je metodičan i uvjerljiv. Titulu je osvojio na FNC 12 spektaklu u pulskoj Areni u rujnu 2023., kada je nakon iscrpljujućih pet rundi ugušio opasnog Gadzhimurada Khebdeeva. Tom pobjedom nije samo postao inauguralni prvak, već je zacementirao svoj status kao tehnički najkompletniji i najdominantniji borac do 93 kilograma u organizaciji. Njegov stil borbe nije nužno atraktivan na prvu, ali je nevjerojatno učinkovit. Kombinacija vrhunskog grapplinga, kontrole uz žicu i preciznih udaraca kojima lomi protivnike čini ga zagonetkom koju rijetki uspiju riješiti.

Njegova najveća snaga leži u "hladnoj glavi". Batinić nikada ne srlja, ne dopušta da ga emocije ponesu i strogo se drži plana koji je pripremio sa svojim timom. Dok drugi traže atraktivan nokaut, on traži put do pobjede, bilo da je to iscrpljivanjem protivnika u parteru ili taktičkom bitkom na nogama. U Ljubljanu dolazi kao prvak svjestan da će cijela dvorana biti protiv njega, no to je pritisak na koji je navikao. Za njega je ovo samo još jedan dan u uredu i još jedna obrana titule kojom želi potvrditi svoju ostavštinu kao neprikosnovenog kralja kategorije.

