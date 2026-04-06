Slovenski borac se nada pred domaćom publikom uzeti pojas hrvatskom prvaku

Nakon niza spektakularnih događaja, Fight Nation Championship (FNC) vraća se u ljubljansku Arenu Stožice. Događaj FNC 29, zakazan za 11. travnja 2026. godine, donosi dugoiščekivani sudar za titulu prvaka poluteške kategorije u kojemu Matej Batinić brani titulu prvaka protiv Slovenca Jakoba Nedoha.

Tko je Jakob Nedoh?

Jakob Nedoh (9-4), poznat pod nadimkom "Gorila", utjelovljenje je sirove snage i eksplozivnosti. Domaći borac iz Ljubljane i član renomiranog TNT Gyma, on u kavez ulazi s namjerom da borbu završi u prvim sekundama. On je hodajuća definicija nokautera, čovjek čija snaga udarca ledi krv u žilama i koji većinu svojih pobjeda ostvaruje brutalnim prekidima, najčešće već u prvoj rundi.

Nedoh nije samo lokalna zvijezda; njegov talent prepoznat je i na međunarodnoj sceni. Njegov najveći uspjeh u karijeri dogodio se 2023. godine kada je osvojio PFL Europe turnir, čime je zaradio prestižnu titulu i nagradu od 100.000 američkih dolara. Taj trijumf lansirao ga je u orbitu europske MMA scene i potvrdio da njegova razorna snaga predstavlja problem za bilo kojeg borca na svijetu. Nakon iskustva u jednoj od najjačih svjetskih organizacija, vratio se u FNC s jednim ciljem: uzeti pojas prvaka. Priliku za to osigurao je impresivnom pobjedom nad Argentincem Lucasom Alsinom na FNC Knockout 2 priredbi.

Za Nedoha, borba u Stožicama predstavlja krunu karijere. Prilika da postane prvi slovenski FNC prvak, i to pred svojom publikom, motivacija je koja nadilazi sportski uspjeh. Njegova agresivnost i fizička moć, po kojoj je i dobio nadimak, bit će mu glavno oružje. Cijela Slovenija stat će iza njega, a gromoglasna podrška s tribina mogla bi biti presudan faktor koji će "Gorilu" pogurati prema najvećoj pobjedi u životu.

Sudar stilova je zajamčen, a atmosfera u Areni Stožice bit će naelektrizirana. Hoće li mirnoća i iskustvo prvaka ušutkati uzavrelu dvoranu ili će sirova snaga i podrška publike donijeti Sloveniji novog šampiona? Odgovor ćemo dobiti u noći koja obećava postati novo poglavlje u povijesti regionalnog MMA. FNC ne usporava - FNC ide naprijed.

A tko je Matej Batinić pročitajte ovdje.

