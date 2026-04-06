SPEKTAKL U LJUBLJANI /

Slovenski borac se nada pred domaćom publikom uzeti pojas hrvatskom prvaku

Slovenski borac se nada pred domaćom publikom uzeti pojas hrvatskom prvaku
Foto: Christopher Trim/Zuma Press/Profimedia

Nedoh nije samo lokalna zvijezda; njegov talent prepoznat je i na međunarodnoj sceni, a najveći uspjeh u karijeri mu je osvajanje PFL Europe turnira 2023. godine

6.4.2026.
15:15
Antonela Ištvan
Christopher Trim/Zuma Press/Profimedia
Nakon niza spektakularnih događaja, Fight Nation Championship (FNC) vraća se u ljubljansku Arenu Stožice. Događaj FNC 29, zakazan za 11. travnja 2026. godine, donosi dugoiščekivani sudar za titulu prvaka poluteške kategorije u kojemu Matej Batinić brani titulu prvaka protiv Slovenca Jakoba Nedoha.

Tko je Jakob Nedoh?

Jakob Nedoh (9-4), poznat pod nadimkom "Gorila", utjelovljenje je sirove snage i eksplozivnosti. Domaći borac iz Ljubljane i član renomiranog TNT Gyma, on u kavez ulazi s namjerom da borbu završi u prvim sekundama. On je hodajuća definicija nokautera, čovjek čija snaga udarca ledi krv u žilama i koji većinu svojih pobjeda ostvaruje brutalnim prekidima, najčešće već u prvoj rundi.

Nedoh nije samo lokalna zvijezda; njegov talent prepoznat je i na međunarodnoj sceni. Njegov najveći uspjeh u karijeri dogodio se 2023. godine kada je osvojio PFL Europe turnir, čime je zaradio prestižnu titulu i nagradu od 100.000 američkih dolara. Taj trijumf lansirao ga je u orbitu europske MMA scene i potvrdio da njegova razorna snaga predstavlja problem za bilo kojeg borca na svijetu. Nakon iskustva u jednoj od najjačih svjetskih organizacija, vratio se u FNC s jednim ciljem: uzeti pojas prvaka. Priliku za to osigurao je impresivnom pobjedom nad Argentincem Lucasom Alsinom na FNC Knockout 2 priredbi.

Za Nedoha, borba u Stožicama predstavlja krunu karijere. Prilika da postane prvi slovenski FNC prvak, i to pred svojom publikom, motivacija je koja nadilazi sportski uspjeh. Njegova agresivnost i fizička moć, po kojoj je i dobio nadimak, bit će mu glavno oružje. Cijela Slovenija stat će iza njega, a gromoglasna podrška s tribina mogla bi biti presudan faktor koji će "Gorilu" pogurati prema najvećoj pobjedi u životu.

Sudar stilova je zajamčen, a atmosfera u Areni Stožice bit će naelektrizirana. Hoće li mirnoća i iskustvo prvaka ušutkati uzavrelu dvoranu ili će sirova snaga i podrška publike donijeti Sloveniji novog šampiona? Odgovor ćemo dobiti u noći koja obećava postati novo poglavlje u povijesti regionalnog MMA. FNC ne usporava - FNC ide naprijed.

A tko je Matej Batinić pročitajte ovdje.

POGLEDAJTE VIDEO: Uz ovakvu najavu, sigurno nećete propustiti FNC 29

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
