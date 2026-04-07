Gegan u opasnosti: Poljski borac dolazi u Ljubljanu s jasnom misijom

Dok se regionalna borilačka scena priprema za spektakularni FNC 29 događaj u ljubljanskoj Areni Stožice, u sjeni borbi za titulu Ivana Sičaje i ostalih velikih imena, jedno ime izaziva posebnu pozornost analitičara Arkadiusz Pałkowski. Ovaj iskusni poljski borac velter kategorije dolazi kao protivnik Tomislavu Sičaji u borbi koja bi mogla odrediti sljedećeg izazivača za pojas prvaka. No, tko je zapravo borac koji ima zadatak pokvariti savršenu večer obitelji Sičaja?

Arkadiusz Pałkowski nije ime koje se često pojavljuje na naslovnicama regionalnih portala, ali u borilačkim krugovima, posebno u Poljskoj, poznat je kao izuzetno čvrst i neugodan protivnik. S profesionalnim omjerom od sedam pobjeda i tri poraza, Pałkowski predstavlja opasan test za bilo koga u kategoriji do 77 kilograma. Njegov put do jedne od najjačih europskih promocija bio je izgrađen na teškim borbama i dokazivanju na gostujućem terenu.

Put od amaterskih dvorana do europske pozornice

Kao i mnogi poljski borci, Pałkowski je svoje prve korake napravio u surovim uvjetima lokalnih amaterskih liga, poput poznate ALMMA-e (Amatorska Liga MMA), gdje je brusio vještine i stjecao dragocjeno iskustvo. Prelaskom u profesionalce brzo je pokazao da posjeduje svestranost i snagu potrebnu za uspjeh. Karijeru je gradio postepeno, boreći se u jakim poljskim organizacijama.

Jedan od njegovih zapaženijih ranih nastupa bio je u travnju 2021. godine na priredbi Babilon MMA 21, gdje je jednoglasnom odlukom sudaca svladao Oskara Szczepaniaka. Ipak, nije svaki korak bio lagan. U prosincu 2022. okušao se u jednoj od najjačih poljskih organizacija, FEN (Fight Exclusive Night), na priredbi FEN 43. Tamo je doživio težak poraz nokautom od Wojciecha Kawe, što je bila važna lekcija koja ga je, čini se, samo dodatno ojačala.

Nizom pobjeda tijekom 2024. i 2025. godine, Pałkowski se vratio na pobjedničke staze i počeo privlačiti pažnju izvan granica Poljske. Prema borilačkoj bazi podataka Tapology, rangiran je kao borac koji se redovito natječe u istočnoj Europi i na Balkanu, što potvrđuje njegovu spremnost da prihvati borbe bilo gdje.

Pobjeda koja ga je dovela na FNC-ov radar

Ključni trenutak koji je Arkadiusza Pałkowskog doveo pod povećalo regionalnih promotora dogodio se u lipnju 2025. godine. Na zajedničkoj priredbi organizacija WFC i Brave CF u Sloveniji, suočio se s domaćim borcem Janom Berusom. U borbi u kojoj je bio autsajder, Pałkowski je dominantnom predstavom stigao do pobjede i jasno dao do znanja da je spreman za veće izazove. Nakon te borbe, samopouzdano je izjavio kako je "njegovo vrijeme u kategoriji do 77 kg upravo sada", a pobjeda na gostujućem terenu poslala je poruku da mu pritisak publike ne predstavlja problem.

Ta izvedba nije promakla vodećim ljudima Fight Nation Championshipa, koji su u njemu prepoznali idealnog protivnika za Tomislava Sičaju, borca u usponu i mlađeg brata FNC-ovog prvaka.

"Kvaritelj planova" u Ljubljani

Borba zakazana za 11. travnja 2026. u Areni Stožice ima ogroman ulog. Najavljuje se kao neslužbeni "eliminator" za napad na titulu velter kategorije, koju trenutno drži Poljak Kamil Kraska. Dok će se njegov brat Ivan iste večeri boriti za obranu pojasa, Tomislav Sičaja (6-1) imat će pred sobom najteži ispit karijere. Pałkowski u Ljubljanu ne dolazi samo kao statist, već kao borac koji vidi svoju priliku da preko poznatog imena osigura borbu za pojas.

Njegov stil borbe, koji karakteriziraju visok intenzitet, fizička snaga i sposobnost borbe u svim segmentima, čini ga izuzetno neugodnim protivnikom za tehnički potkovane udarače. On je tip borca koji neprestano vrši pritisak i ne bježi od razmjena, što obećava atraktivan i neizvjestan meč. Iako su predviđanja fanova na strani Sičaje, iskustvo i čvrstina poljskog borca faktori su koje nitko ne smije podcijeniti.

Arkadiusz Pałkowski možda nije najveća zvijezda FNC 29 priredbe, ali njegova uloga mogla bi biti ključna. On je opasan izazov, "kvaritelj planova" i čovjek s misijom da dokaže kako pripada samom vrhu jedne od najbrže rastućih europskih MMA promocija. Pobjeda u Ljubljani za njega ne bi bila samo još jedan upisani plus u karijeri, već iskorak koji je dugo čekao.

