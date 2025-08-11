Cro Cop iznenadio borce pa dijelio savjete: 'Ovo morate imati, kad vidim borca koji to nema...'

Najveći hrvatski MMA borac u povijesti Mirko 'Cro cop' Filipović bio je poseban gost četvrte epizode reality showa Fight of Nations™: Put do pobjede koji možete gledati na platformi Voyo.

Mirko je dijelio savjete borcima, a posebno zanimljiva je bila njegova rečenica o treniranju "specijalke", poteza koji se treba istrenirati do savršenstva. "Vi morate imati specijalku. Kad vidim borca da nema specijalku... Sve radi dobro, ali nema specijalku", rekao je Cro Cop pa komentirao i strast i ljubav koji su ključni za uspjeh.

"Koliko njih je pitalo mene, ima 24-25 godina, dobije otkaz na poslu pa bi krenuo trenirati da zaradi lovu. Ne može tako, potrebni su ljubav i strast, pa da vidite da ste dobri na treningu pa polako rastete", rekao je Mirko, a sve možete pogledati u novoj epizodi na platformi VOYO.

Reality show Fight of Nations™: Put do pobjede gledajte na Voyo

POGLEDAJTE VIDEO: Znate li kojim se sportom prije MMA bavio Joker? Pogledajte ovo, iznenadit ćete se