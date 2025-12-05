Bizarna snimka iz Zagore, pogledajte što lopovi rade semaforu: 'Poremećeni umovi'

Bizarna snimka krađe baterija iz semafora na području Dalmatinske zagore proširila se društvenim mrežama u petak..

Na njoj se vidi kako se automobil u petak u 1.20 sati zaustavlja na dionici ceste na kojoj se odvijaju radovi. Suvozač izlazi iz vozila, dolazi do semafora i iz njega uzima baterije.

Operacija je trajala manje od minute, a nepoznati počinitelj potom se vratio u auto. Vozač je dao gas i obojica su pobjegli s lica mjesta.

Ljudi zgroženi

Tomislav Baran, koji je i objavio snimku na Facebooku, navodi da se lopovi istu noć tri puta krali baterije te da su uzeli 10 komada.

"Poremećeni umovi kradu baterije iz semafora znajući u koju opasnost dovode sve nas jer semafori ne rade, a dionica je u radovima i samim time opasna", navodi Baran i dodaje da je policija obaviještena o slučaju. Snimka je šokirala i druge korisnike Facebooka. "Pa je li ovo moguće?", "Bože sačuvaj", "Jadno i žalosno", nižu se komentari.

Podsjetimo, baterije iz semafora u teoriji se mogu ponovno iskoristiti za male ili srednje elektroničke uređaje ili sustave ako su u dobrom stanju i ako je kapacitet kompatibilan.

Semafori često koriste punjive akumulatorske jedinice – tipično 12 V baterije. Ako je baterija u dobrom stanju, mogla bi poslužiti kao napajanje za druge uređaje ili sustave kojima odgovara napon i kapacitet — rasvjete, signalizacije, LED-lampica, solarne rasvjete, malih kućanskih sprava i slično.

POGLEDAJTE VIDEO: Curica (6) spasila obitelj od otmice! Policija je reagirala čim je pokazala ovaj znak