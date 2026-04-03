Legendarni Želva pred spektakl u njegovom gradu: 'Stižu i ultrasi Olimpije u pomoć'

FNC 29 iz Ljubljane sve je bliže. Nešto više od tjedan dana prije samog eventa bili smo na treningu otvorenom za medije u Seventeen Gymu u Ljubljani.

Ondje smo razgovarali s borcem koji živi u toj dvorani, možemo slobodno reći legendom slovenskog MMA-ja, Bojanom Kosednarom Želvom. Želva se u Stožicama 11. travnja bori protiv još jednog ikonskog imena regionalne MMA scene, Dušanom Džakićem. Bit će to kraj trilogije između njih dvojice. Do sada oba borca imaju po jednu pobjedu.

"Prijatelji smo, znam ga i možda sam zbog toga opušten. Kad si s nekim ušao dvaput u kavez, onda je treći put lagano. Jedva čekam, preponosan sam da predstavljam grad, preponosan da imam tu priliku da se borim u FNC-u i jednostavno uživam svaki momenat bez stresa. Pokušavam da mi to ostane neka lijepa uspomena", najavio je Bojan.

Koja je Džakićeva najjača strana?

"Psiha. Strašno je psihički jak, može se boriti i kad je umoran. Ima jak i parter, grappling, ali ja se bavim Judom od osme godine, to je u mom DNK, tako da sumnjam da može dominirati u parteru", samouvjeren je Želva.

Kosednar će imati podršku svojih navijača u Ljubljani.

"Nadam se da punimo Stožice. Manjak je što nema Fabjana, da se borio tu protiv Ilića, a ne u Münchenu, već bi Stožice bile rasprodane. Bit će i ovako puno ljudi, Slovenci vole ovaj sport i podržavaju i mene i ostale Slovence na cardu. Bit će tu naravno i naši Green Dragonsi, ultrasi Olimpije", zaključio je Kosednar, a cijeli razgovor pogledajte u videu.