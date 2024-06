Igor Pamić, bivši hrvatski nogometaš i reprezentativac, jučer ujutro dao nam je intervju na temu hrvatske nogometne reprezentacije na Euru i navijača.

U prvom dijelu, donijeli smo Paminjova razmišljanja o hrvatskim navijačima i povratku hrvatskih navijačkih grupa na ovom Euru u Njemačkoj utakmicama reprezentacije, dok u drugom donosimo neka zanimljiva Igorova stručna zapažanja detalja iz utakmice Vatrenih protiv Italije, kao i općenito s prvenstva...

"Bilo je tu detalja o kojima se može pričati i raspravljati. Zamijetio sam dosta toga, ipak mi je to struka. Dakle, Hrvatska protiv Italije izgledala je dobro, između ostalog i zbog toga što je Zlatko Dalić izbornički bio u formi za utakmicu. Dio utakmice situacija nije bila za naše dečke komotna, lagodna, ali hvala Bogu što je izbornik dobro pripremio, izabrao i postavio momčad na terenu, pa je i u ovako jednoj teškoj i specifičnoj situaciji, protiv jedne velike reprezentacije, izgledala odlično, bolje nego u prve dvije utakmice", počinje svoju priču Igor Pamić.

Kad bi zbrojili koliko je Italija protiv Hrvatske bila bolja, propuha u našoj igri je bilo vrlo malo.

"Pet do šest minuta prvog poluvremena i jedno sedam do osam minuta drugog dijela. U ostalim dijelovima susreta, Hrvatska je bila bolja i bila je na razini na kojoj treba biti. Ono što moram naglasiti je to da Hrvatska nije ispala s Eura zbog gola Italije u 98., nego radi propuštene prilike protiv Albanije. Pogotovo jer smo protiv Albanije bili favoriti, morali smo dobiti tu utakmicu, preokrenuli smo 0-1 u 2-1, imali sve u svojim rukama do kraja i dobili gol u zadnjim sekundama jeftino i naivno. Na velikim natjecanjima, kad takvu priliku, situaciju ne iskoristiš, onda ti se sve vrati kasnije kao bumerang."

Hrvatska na turniru nije pobijedila nikog, pa kao takva nije niti zaslužila proći dalje. Na velikim natjecanjima postoje neke zakonitosti ponuđenog i iskorištenog. Dakle, ukoliko jedna reprezentacija želi proći u drugu fazu natjecanja ili ostvariti neki jači rezultat, mora iskoristiti i proći ponuđene prilike, situacije i prepreke.

Foto: Davor Javorović/PIXSELL

"Hrvatska je, kad realno sazmeš sva tri susreta, tamo gdje i treba biti. Na putu prema kući. Jednostavno, nismo zaslužili proći i to je to. Od 1 do 5, Hrvatskoj bi dao trojku za nastup u Njemačkoj na Euru. Dobra trojka. Ali, nama je to malo. Mi smo Hrvatska, štreberi u nogometu da se tako šaljivo izrazim, pametni u nogometu i želimo peticu. Čujte, moralo je doći do ovog jer biologija radi svoje. Svakoj velikoj generaciji dođe kraj, pa tako dolazi i ovoj našoj velikoj, nezaboravnoj. Treba sad polagano pripremati smjenu generacije i ponovno izgraditi, kroz vrijeme, jednu novu, veliku i moćnu Hrvatsku u nogometu. Luka će što prije morati odlučiti hoće li ostati u reprezentaciji ili će se oprostiti. Isto treba vidjeti koliko Ivan Perišić, naš nogometni junak, može ozbiljno participirati kao nogometaš u reprezentaciji. Ako odu, primjerice, Perišić, Brozović i Modrić, to su tri ključna igrača reprezentacije i to će teško biti nadomjestiti samo tako. Potencijala imamo".

Vatreni svoje šanse nisu iskoristili u skupini smrti, a vaditi se na jednoj Italiji, bez obzira bili mi, objektivno, bolji od njih, ležali oni nama ili ne, nije baš dobro niti lako.

"Albanija, sanjat ćemo tu Albaniju je to bila utakmica u kojoj je Hrvatska tražila drugi krug i tu šansu nije iskoristila. U tom dvoboju, naši su nogometaši bili favoriti, a tu ulogu nisu opravdali. Znate što je bolnije od albanskog gola u sudačkoj nadoknadi? Saznanje da mi iz te utakmice nismo naučili ništa i Italija nam je gol dala na isti način isto pred kraj. Tako da tu ostaje problem, međutim Hrvatska je dosta griješila."

Pričao je Pamić i o Marcelu Brozoviću, kritiziranom reprezentativcu, senatoru, proslavljenom veznjaku Vatrenih, koji na ovom turniru nije bio u formi.

"Ok, mislio sam i ja, konstantno, da Brozović nije problem naše reprezentacije. Vidjeli smo kako je Marcelo odigrao protiv jake momčadi, u situaciji kad je trebalo, na zafrknutoj poziciji zadnjeg veznog u specifičnoj situaciji. Marcelo Brozović protiv Italije odigrao jako dobro, međutim kolektivna igra, kad se podvuće crta, naše reprezentacije na ovom Euru nije bila dobra. Protiv Italije je to bilo dobro, najbolje, jer su imali drugačiji pristup i sve, ali to je bilo jednostavno premalo za prolazak dalje u jednoj takvoj grupi. I ono što je isto bitno, priprema za utakmicu s Italijom je bila drugačija. Tu se i pogriješilo bilo u ranijim utakmicama."

I Div iz Žminja se slaže kako 8 minuta sudačke nadoknade nije trebalo biti...

"Nema razloga za takvo što. Nisam ni prvi ni zadnji koji će reći da je sudac pogriješio s tako dugom nadoknadom i nama je onda sve nekako stalo u tu jednu loptu. Ali, to je zato što se vrzmaš po rubu. Tijekom turnira stalno si na nekom rubu, na nekoj ivici, ne igraš dobro, nisi u trenutku i onda ti se to dogodi. Ono što ja ne razumijem je što mi u 98. nismo išli na prekršaj. Ok i to, ali ja sam primjetio Juranovića i Majera koji se ne ubijaju od trke prema nazad. Majer da pokuša zatvoriti Brozovića i pomoći mu da ne visi. Tu nisam vidio tu snagu, želju, da on želi spas na bilo koji način, u slučaju da dođe do te situacije. Ista je stvar s Juranovićem. To su bili igrači koji su ušli u igru. Nitko mi ne može reći da su bili umorni. I to je nas, nažalost, koštalo uz taj izvanredan pogodak igrača Italije. Ispali smo protiv Albanije, ne protiv Italije", zaključio je Igor Pamić.

