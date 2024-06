U RTL-u Danas sinoćnju utakmicu komentirao je i naš sportski komentator Filip Brkić.

Filipe, očekivali smo sretan završetak nakon gola kapetana, a onda u posljednjoj minuti šokantna stvarnost! Kako si preživio utakmicu?

"Da iskreno kažem, bio sam u teškom stanju. Doživio sam kao 90 posto Hrvata emotivni krah. Djeca su mi spavala u sobi pored pa sam morao biti tih, ali sam cijelu nadoknadu hodao kao medvjed u kavezu nadajući se da će završiti, ali nije završilo kako smo htjeli."

Stalno prenosiš utakmice. Čak 8 minuta nadoknade, nevjerojatno, gdje ih je nizozemski sudac Danny Makkelie pronašao?

"To je pitanje koje nas sve muči. Osam minuta je previše za ovakvu utakmicu, ne znam gdje ih je našao. Bilo je tu nekoliko situacija koje ostavljaju gorak okus. Ne bih želio tvrditi da smo zbog njega ispali, ali su neke stvari simptomatične. Recimo on nije vidio kazneni udarac, trebao mu je VAR, a bio je u dobroj situaciji da to vidi i sam. Svaki kontakt je dao žuti karton, sve ide na stranu Talijana, mogu se složiti da je tu bile neke tendencioznosti, ali sami smo si krivi da smo primili gol drugu utakmicu zaredom u zadnjoj minuti. Kao da nas panika uhvati.

Hrvatska reprezentacija je očito na prekretnici . Kako dalje? Što je ovakvoj Hrvatskoj problem?

"Stisnule su nas godine, ta zlatna generacija koja je ostvarila nevjerojatne uspjehe polako ide svom kraju. Godine čine svoje, bez obzira na ishod jučerašnje utakmice, znali smo da ide taj neminovni proces, početak jednog novog ciklusa. Svi ga imaju, a nama on dolazi polako."

Što je još Brkić rekao o Modriću, ali postoji li šansa da Hrvatska prođe dalje, pogledajte u nastavku: