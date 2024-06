Izjave nakon dvoboja 3. kola skupine D Eura u Njemačkoj, u kojoj je Austrija pobijedila Nizozemsku sa 3-2 na Olimpijskom stadionu u Berlinu i tako osvojila prvo mjesto u grupi, dok je Nizozemska završila na trećem mjestu.

Ronald Koeman, nizozemski izbornik:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ja sam u konačnici odgovoran. Sastavio sam ovu momčad, jer sam mislio da je najbolja. Ali to nije bio slučaj. Također sam razočaran samim sobom što (utakmice) počinjemo ovako. Mislim da je početak bio loš, ali ne i cijela utakmica. Znali smo da njihovi bekovi igraju visoko pa smo upozorili: zatvorite tu liniju dodavanja. Također sam pokušao reći da bi središnji braniči trebali preuzeti bekove koji su se pojavili. Komunikacija je bila loša, posebno na početku utakmice."

Virgil van Dijk, nizozemski kapetan:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Slabo smo krenuli u utakmicu, u posjedu lopte i u našim duelima. Nedostajalo nam je energije. Pričali smo o tome u poluvremenu. Ovo je neshvatljivo, na završnom turniru. Nemam objašnjenje za ovo u ovom trenutku. Svi moramo učiniti mnogo više, jer ovo je loše. Ako nešto želimo napraviti na ovom Europskom prvenstvu, onda moramo nešto promijeniti vrlo brzo."

Cody Gakpo, strijelac jednog od dva nizozemska pogotka:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Nismo bili sretni na poluvremenu. Bilo je teških riječi od trenera i igrača. Možda nam nedostaje preciznosti. Nismo dobro počeli, ne dovoljno čvrsto. Bilo je bolje u drugom poluvremenu, ali to nije bilo dovoljno."

Ralf Rangnick, austrijski izbornik:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Mislim da smo na kraju zasluženo pobijedili. Sve u svemu, imali smo veću volju za pobjedom i ekstremnu energiju na terenu, što se osjetilo u svakoj fazi utakmice. Način na koji smo reagirali na primljene golove, da nismo pokleknuli, da smo ostali dosljedni našem stilu igre i stalno tražili svoje šanse u nastavku. Nevjerojatno je završiti na vrhu skupine koja je bila najteža moguća na temelju UEFA koeficijenata. Počeli smo s nesretnim autogolom protiv Francuske, nosili smo se sa svim pritiskom koji je bio na nas da bismo pobijedili protiv Poljske, a onda završiti kao pobjednici skupine nešto je vrlo posebno."

Marcel Sabitzer, strijelac pobjedničkog pogotka za Austriju:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ako pobijediš Nizozemsku i osvojiš skupinu, onda baš i nisi loš. Nama je najvažnije bilo proći dalje i to smo uspjeli. Sada se trebamo smiriti, očistiti misli i nastaviti igrati napadački. U nogometu se često stvari odvijaju brzo, imate uspone i padove. Mislim da je to normalno. Pitanje je samo kako se s tim nosite. Radio sam jako dobro zadnjih dana, momčad me jako dobro podržava. Kad tako pobjeđuješ, osvojiš skupinu, zabiješ pobjednički gol, ne može biti bolje od toga. Dajem sve za momčadi, uvijek želim pomoći asistencijama i golovima, a ako se to dogodi kao nuspojava, to je jako lijepo. Vidite da se rotiramo kroz momčad i ništa ne nedostaje, svatko zna svoju poziciju i što mu je činiti."