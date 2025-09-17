Tanak, pametan i spreman za sve izazove

U tanko i elegantno kućište Samsung je ugradio naprednu umjetnu inteligenciju koja razumije što korisnik gleda, piše ili crta te nudi rješenja i prijedloge prije nego što ih korisnik i sam primijeti. Kao pravi suputnik u radu i kreativnosti, Tab S11 olakšava svakodnevne zadatke i omogućuje postizanje više, gdje god se nalazi.

Fun fact: kada je prvi Samsung Galaxy tablet predstavljen 2010. godine, na konferenciji je demonstriran tako što je netko pokušao prebaciti fotografiju s tableta na televizor pomoću HDMI kabela, što je tada izazvalo oduševljenje publike jer je izgledalo kao pravi „sci-fi trik”. Danas, Galaxy Tab S11 radi iste stvari bežično i uz pametne AI prijedloge: bez kabela i neusporedivo brže.

Foto: Promo

Tips & Tricks za maksimalnu produktivnost

Gemini Live: dijeli zaslon i omogućuje AI asistenciju u stvarnom vremenu, sa sažetkom ili objašnjenjem sadržaja.

Drawing Assist: pretvara grube skice u jasne vizuale i integrira ih u Samsung Notes.

Writing Assist: prilagođava ton i stil teksta prije slanja ili spremanja u dokumente.

Circle to Search with Google: zaokruži tekst ili objekt kamerom i odmah dobije kontekstualne informacije.

Samsung DeX Extended Mode: pretvara tablet i vanjski monitor u dual-screen sustav za intuitivniji multitasking.

Book Cover Slim tipkovnica: tablet postaje mobilna radna stanica za produktivne i kreativne zadatke.

Foto: Promo

Performanse i zaslon

Galaxy Tab S11 serija koristi 3 nm procesor, a Dynamic AMOLED 2X zaslon do 1600 nita osigurava jasne i žive vizuale, čak i na jakom dnevnom svjetlu. Tanak i elegantan, uređaj je idealan za multitasking, kreativni rad i zabavu u pokretu.

Stvoreni za sve tvoje zahtjeve

Kupnjom uređaja iz Galaxy Tab S serije do 21.09.2025. ili do isteka zaliha korisnici na poklon dobivaju Book Cover Slim tipkovnicu, koja štiti uređaj i pretvara ga u mobilnu radnu stanicu.

Bilo da se radi o kreativnom radu, organizaciji projekata ili maratonu gledanja serija, Galaxy Tab S serija postaje pravi suputnik u svakodnevnim zadacima. Multitasking se pretvara u užitak, a mogućnosti uređaja potiču korisnike da svakodnevne izazove rješavaju brže i jednostavnije. Uz Tab S seriju, produktivnost i zabava idu ruku pod ruku; spremno za svaki korak i svaku ideju.