Petar nije za pet, on je za - šest!

Nezaboravna priča u Lisinskom, Volim i postojim, tako se nastavlja i dogodine: ljubiteljima vječno mladog Splićanina nije bilo dovoljno 5 koncerata da s njim proslave 30 godina karijere!

Foto: Jurica_cvitanic

„Šesti Lisinski nije samo moj uspjeh nego i slavljenje zajedničkih trenutaka s vama! Dva dana nakon koncerta dočekujem svoj 50. rođendan i učinit ću sve da taj koncert bude u pravom slavljeničkom ozračju - radostan, pun pjesme i ljubavi“, poručio je Petar.

Foto: Jurica_cvitanic

S obzirom na brzinu kojom njegova publika slobodna mjesta pretvara u zauzeta, požurite – osigurajte svoje ulaznice za koncert i Meet & Greet druženje s Petrom! Nabaviti ih možete na blagajni Dvorane Lisinski ili online na www.lisinski.hr.

Vidimo se na proljeće jer - 'ko nam brani da bude sve 'ko lani!