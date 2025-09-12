Petar nije za pet, on je za - šest!
Ni peti slavljenički koncert Petra Graše u Lisinskom, 2. listopada, nije dovoljan za sve njegove obožavatelje pa je u prodaju pušten i šesti koncert: 17. ožujka 2026.!
Nezaboravna priča u Lisinskom, Volim i postojim, tako se nastavlja i dogodine: ljubiteljima vječno mladog Splićanina nije bilo dovoljno 5 koncerata da s njim proslave 30 godina karijere!
„Šesti Lisinski nije samo moj uspjeh nego i slavljenje zajedničkih trenutaka s vama! Dva dana nakon koncerta dočekujem svoj 50. rođendan i učinit ću sve da taj koncert bude u pravom slavljeničkom ozračju - radostan, pun pjesme i ljubavi“, poručio je Petar.
S obzirom na brzinu kojom njegova publika slobodna mjesta pretvara u zauzeta, požurite – osigurajte svoje ulaznice za koncert i Meet & Greet druženje s Petrom! Nabaviti ih možete na blagajni Dvorane Lisinski ili online na www.lisinski.hr.
Vidimo se na proljeće jer - 'ko nam brani da bude sve 'ko lani!