Evo što sve donosi najinspirativnija jesen u Arena Centru
Arena Centar ove jeseni donosi svježu energiju i novi život uz kampanju pod nazivom „Nova igra. Tvoja pravila.“ Ovaj dinamični koncept poziva na hrabrost, autentičnost i slavlje malih, ali važnih pobjeda, donoseći kobalt-plavu boju kao snažan vizualni znak, simbol vitalnosti, pokreta i stila.
„Nova igra, tvoja pravila“ nije samo još jedna sezonska kampanja ili najava novih modnih kolekcija, već poziv na aktivan i inspirativan pristup životu u kojem svatko može biti pobjednik vlastitih izbora i izazova. Motivi vode, energije i snage prožimaju cijeli koncept, ističući važnost pokreta, optimizma i kreativnosti u svakodnevici.
Jesenska kampanja predstavlja ponudu Arena Centra spajajući modu, sport i gastronomiju kroz prepoznatljive tematske poruke: „Back to Fearless Fashion“, „Back to Your Personal Best“, „Back to Victorious Moments“ i „Back to the Taste of Victory“, poruke koje slave autentičnost, samopouzdanje i strast.
Arena Centar tako dodatno potvrđuje da je više od premium shopping destinacije, prava urbana arena za život, kreativnost i zajedništvo.
Posebnu dimenziju kampanji daje suradnja s renomiranim modnim fotografom Tibijem Clencijem, uz podršku britanske agencije AL Marketing Communications te hrvatske Pink Moon kreativne agencije, poznatom po svom emotivnom i sofisticiranom vizualnom rukopisu te bogatom iskustvu u radu sa svjetski poznatim brendovima. Snimanja kampanje su realizirana na autentičnim, vanjskim lokacijama, što dodatno doprinosi suvremenosti i snažnim porukama vizuala čiji je fashion couture vibe neprikosnoven.
Kreativni koncept grupacije NEPI Rockcastle, vodećeg vlasnika i upravitelja trgovačkih centara u srednjoj i istočnoj Europi, uspješno je lansiran u četiri zemlje i sedam premium lifestyle centara. S novom kampanjom u Arena Centru, mreža se širi na pet zemalja i osam centara. Grupacija upravlja portfeljem vrijednim više od 8 milijardi eura, koji obuhvaća 60 nekretnina u osam zemalja regije.
Event u Arena Centru
Da sve ne ostaje samo na riječima i slikama, Arena Centar predstavlja i dinamičan event „Nova igra. Tvoja pravila.“ Aktivacija koja donosi jedinstvenu priliku za posjetitelje da iskuse inovativni jesenski koncept kroz interaktivnu kobalt-plavu zonu bogatu modnim, sportskim i gastronomskim trenucima. Na event zoni će posjetitelji moći sudjelovati u Treasure hunt igri putem loyalty aplikacije „Arena SPOT“ te imati priliku za osvajanje vrijednih nagrada.
Ukratko, najbolji trenuci tek dolaze, a „Nova igra“ je već u tijeku i poziva sve da igraju hrabro, budu autentični i pokažu svoj stil.