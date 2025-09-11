Evo što sve donosi najinspirativnija jesen u Arena Centru

„Nova igra, tvoja pravila“ nije samo još jedna sezonska kampanja ili najava novih modnih kolekcija, već poziv na aktivan i inspirativan pristup životu u kojem svatko može biti pobjednik vlastitih izbora i izazova. Motivi vode, energije i snage prožimaju cijeli koncept, ističući važnost pokreta, optimizma i kreativnosti u svakodnevici.

Foto: Jasmin Jasko Alihodzic

Jesenska kampanja predstavlja ponudu Arena Centra spajajući modu, sport i gastronomiju kroz prepoznatljive tematske poruke: „Back to Fearless Fashion“, „Back to Your Personal Best“, „Back to Victorious Moments“ i „Back to the Taste of Victory“, poruke koje slave autentičnost, samopouzdanje i strast.

Arena Centar tako dodatno potvrđuje da je više od premium shopping destinacije, prava urbana arena za život, kreativnost i zajedništvo.

Foto: Jasmin Jasko Alihodzic

Posebnu dimenziju kampanji daje suradnja s renomiranim modnim fotografom Tibijem Clencijem, uz podršku britanske agencije AL Marketing Communications te hrvatske Pink Moon kreativne agencije, poznatom po svom emotivnom i sofisticiranom vizualnom rukopisu te bogatom iskustvu u radu sa svjetski poznatim brendovima. Snimanja kampanje su realizirana na autentičnim, vanjskim lokacijama, što dodatno doprinosi suvremenosti i snažnim porukama vizuala čiji je fashion couture vibe neprikosnoven.

Foto: Promo

Kreativni koncept grupacije NEPI Rockcastle, vodećeg vlasnika i upravitelja trgovačkih centara u srednjoj i istočnoj Europi, uspješno je lansiran u četiri zemlje i sedam premium lifestyle centara. S novom kampanjom u Arena Centru, mreža se širi na pet zemalja i osam centara. Grupacija upravlja portfeljem vrijednim više od 8 milijardi eura, koji obuhvaća 60 nekretnina u osam zemalja regije.

Foto: Promo

Event u Arena Centru

Da sve ne ostaje samo na riječima i slikama, Arena Centar predstavlja i dinamičan event „Nova igra. Tvoja pravila.“ Aktivacija koja donosi jedinstvenu priliku za posjetitelje da iskuse inovativni jesenski koncept kroz interaktivnu kobalt-plavu zonu bogatu modnim, sportskim i gastronomskim trenucima. Na event zoni će posjetitelji moći sudjelovati u Treasure hunt igri putem loyalty aplikacije „Arena SPOT“ te imati priliku za osvajanje vrijednih nagrada.

Ukratko, najbolji trenuci tek dolaze, a „Nova igra“ je već u tijeku i poziva sve da igraju hrabro, budu autentični i pokažu svoj stil.