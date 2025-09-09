Eno-gastro raj Bjelovarsko – bilogorskog kraja

Miris šume, okus domaće hrane, gutljaj vina ili piva s karakterom – ovdje se svaki detalj pamti. Ova županija poznata po zelenilu, konjima, ciklo stazama i planinskim oazama, je ujedno i prostor gdje se priroda, kultura i gastronomija prepliću u savršenu cjelinu. U šumi možete udisati mir, a samo nekoliko koraka dalje – uživati u vinu ili pivu koje priča priču.

Foto: TzbbŽ

Bilogorska vinska cesta – tišina, zelenilo i vino s pričom

Foto: TzbbŽ

Na obroncima Bilogore, među sjenovitim šumama i blagim pašnjacima, prostire se Bilogorska vinska cesta. Ovdje se vino ne proizvodi samo zbog vina – nego zbog načina života. Male vinarije, obiteljske klijeti, gostoljubivi domaćini i tradicija koja se ne gubi. U selima oko Bjelovara i Velikog Trojstva još se njeguje ljubav prema zemlji, grožđu i domaćem stolu.

Foto: TzbbŽ

Ovdje ćete pronaći vina koja nisu 'trend', već osobna karta kraja – graševinu s bilogorskih padina, pinot sivi i frankovku, uz tanjur sira, vrhnja i tek pečene pite.

Daruvarska vinska cesta – od Rimljana do današnjih hedonista

Daruvar se vinom dičio još u rimsko doba – dovoljno je spomenuti Vas diatretum Daruvarense, stakleni pehar za vino iz 3. stoljeća. Danas ova priča živi kroz Daruvarsku vinsku cestu, prvu takvu u županiji, s šest vinskih punktova i beskrajnim pogledima na vinograde. Obronci Papuka ovdje daju idealne uvjete za vinovu lozu, a svaka čaša nosi komadić baštine. Najbolje od svega? Vino se često sljubljuje sa sirevima, pogačama, pršutima i drugim delicijama u dvorskom podrumu grofa Jankovića. Balada o vinu i siru ovdje je stvarna.

Foto: TzbbŽ

Okusi tradicije – kako odoljeti bogatom meniju od 3 slijeda a po super pristupačnim cijenama

Foto: TzbbŽ

Pod okriljem projekta Okusi Bjelovarsko-bilogorskog kraja, 12 restorana nudi jelovnike temeljene na starim receptima. Tri slijeda: nešto juhasto i domaće, nešto konkretno (najčešće mesno) i nešto slatko – jednostavno, ali s dušom. Zlevanka s pekmezom, gulaš s restanim krumpirom, kukuruzni žganci s kiselim vrhnjem… ovo je hrana koja grije.

Pivska priča Daruvara – kad pivo ima peti element

Pivovara Daruvar, najstarija u Hrvatskoj, dom je legendarnog Staročeškog piva, ali i modernog craft brenda 5th Element. Inspirirani prirodnim elementima, svako pivo nosi ime poput Vatra, Zemlja ili Zrak – a zajednički nazivnik je ljubav.

Foto: TzbbŽ

U njihovim Pivskim pričama možete kušati piva, čuti o kulturi ispijanja i uživati u posebno osmišljenim pivskim večerama – od craft pive do čokoladne torte. Da, tako se priča o pivu – kreativno i intrigantno.

Zeppelin Craft Brewery – kad se pivo i karakter spoje..

U Bjelovaru, Zeppelin Craft Brewery donosi priču o kreativnosti u boci. Svako njihovo pivo – Rakoon, Flamingo, Merkat – ima svoj 'karakter', a mikropivovara nudi pravu lokalnu scenu za sve koji vole isprobavati nove stilove: IPA, stout, pilsner – ali s twistom.

Foto: TzbbŽ

U Zeppelin Pubu sve se to može kušati uz burger, krilca i odličnu atmosferu. Ovo nije pivnica – ovo je susret zajednice, lokalnog okusa i dobre glazbe.

6i elementi – hrana kao lijek

U Daruvaru se ne kuha samo srcem – kuha se i pametno. Projekt 6-i elementi, kojeg vodi Turistička zajednica Daruvar Papuk u suradnji s Gastronautima, osmišljen je kao jedinstvena gastro-priča koja povezuje tradiciju, lokalne namirnice i zdravstveni identitet ovog kraja.

Foto: TzbbŽ

Tijekom zimskih mjeseci, svi daruvarski restorani uključeni u projekt nude barem jedno jelo koje 'tjera viruse' – pripremljeno od sastojaka poput đumbira, hrena, češnjaka, kadulje, kurkume, ljute paprike i meda. To su prirodni saveznici imuniteta, ali i savršeni začini za bogate i mirisne obroke.

Foto: TzbbŽ

No tu nije kraj – jelovnik Daruvarski parovi ide korak dalje i spaja jela s domaćim pivima iz pivovare 5th Element, Staročeškim pivom ili daruvarskim vinima. Uz to, nude se i osvježavajući napici poput prirodne limunade i domaćeg jogurta – idealni za uravnotežen obrok.

Foto: TzbbŽ

Posebna pažnja posvećena je i aktivnijim posjetiteljima – uz jelovnik Jela za sportaše, s naglaskom na proteine i izbalansiranu prehranu.

Bjelovarsko-bilogorska županija nudi jedinstveni spoj kulinarskih utjecaja – hrvatske domaće kuhinje i češke gastronomije, utkane u svakodnevni jelovnik regije. Ovdje su okusi jednostavni, ali duboki: zlevanka s pekmezom, domaća svinjetina s repom, jela 'na žlicu' koja mirišu na djetinjstvo, a zatim – iznenađenje – knedle, pivo i jela koja podsjećaju na češke pivnice.

Foto: TzbbŽ

Taj kulturni sloj, prirodno prisutan u Daruvaru i okolici, stvara kuhinju koja nije samo ukusna – već priča o suživotu, nasljeđu i domaćinstvu. Tu se jede polako, s osmijehom i čašom domaće graševine, uz pivo koje podsjeća na Prag, ali s dušom bilogorskog brijega.

Foto: TzbbŽ

U restoranima koji njeguju ovaj identitet, dobit ćete više od obroka. Dobit ćete iskustvo koje se pamti i ostaje pohranjeno u škrinjici sjećanja. Posjetite Bjelovarsko – bilogorsku županiju i iznenadite se neizostavnim doživljajem više.