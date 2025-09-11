Kraš spaja omiljene okuse i bezvremenske stihove

Ususret Danu čokolade, koji se obilježava 13. rujna, Dorina dolazi u posebnom izdanju koje spaja pet popularnih okusa, riža, mliječna, ledena, keks i Napolitanke, s odabranim stihovima 15 poznatih hrvatskih pjesama. Na svakom pakiranju nalazi se citat koji vraća u neki dragi trenutak. Od velikog hita Ti si mi u mislima, do nostalgične Kad mi dođeš ti i osmijeh vratiš mi pa sve do energičnih stihova Ja volim samo sebe, svaka čokolada postaje više od slastice, a stihovi žive i na čokoladi. Svako pakiranje sadrži i Spotify kod koji vodi izravno na playlistu svih Dorinih hitova, čime se stvara interaktivno i osobno iskustvo.

Foto: Promo

„Za nas u Krašu, čokolada je puno više od okusa - ona budi osjećaje i priča priče. Tako nas neke pjesme vraćaju u djetinjstvo, neke na prvi koncert, simpatiju iz školskih klupa ili ljeto koje bismo rado ponovili. Ovoga smo puta željeli spojiti upravo takve emocije s glazbom koja nas godinama prati pa je Dorina sada više od slastice. Ona postaje trenutak, uspomena, emocija. Upravo ti detalji unose toplinu i stvaraju osjećaj nečeg poznatog i osobnog pa s Dorinom šaljemo poruku sebi ili nekom nam dragom. Vjerujem da će mnogi, otvarajući omiljenu čokoladu, u stihu na pakiranju, pronaći dio vlastite priče“, izjavila je Milena Vušak, članica Uprave Kraša zadužena za prodaju i maloprodaju, logistiku te marketing.

Foto: Promo

Predstavljanje Dorina glazbenog ruha održano je, ispred najslađe domaće tvornice, uz brojne izvođače i autore čiji stihovi krase Dorina pakiranja te Joška Lokasa koji je moderirao glazbeni kviz inspiriran domaćim hitovima.

Foto: Promo

Već više od stoljeća Kraš gradi tradiciju i kvalitetu stvarajući proizvode koji bude emocije, čuvaju uspomene i donose užitak. Kampanja Dorine Okusi svoj hit! potvrđuje da čokolada može biti doživljaj, zato je vrijeme je da i vi okusite svoj hit!