U zagrebačkom tunelu Grič otvoreno je jedinstveno zvukovno iskustvo Dinare

Zidovima tunela Grič ovog tjedna odzvanjaju skladne melodije šuštanja lišća, šaputanja vjetra i pucketanja grančica pod nogama. Autentični ASMR tonovi snimljeni su u samom srcu Parka prirode Dinara, a u slušatelju izazivaju ugodan osjećaj trnaca te dokazano potiču duboku relaksaciju. U kombinaciji s opuštajućim ambijentom legendarnog tunela, predstavljaju unikatan bijeg od stresne svakodnevice.

Foto: Promo

„U današnjem užurbanom svijetu gdje je svaka minuta ispunjena obavezama, zastati i posvetiti se sebi često djeluje nemoguće. Ipak, kratak predah, bilo da se radi o boravku u prirodi ili samo trenutku svjesnog odvajanja, ima značajne prednosti za mentalno i fizičko zdravlje. Upravo zato, ovo jednostavno ali moćno utočište od gradske buke podsjeća da je uvijek moguće pronaći trenutak za predah i vratiti svoju unutarnju ravnotežu“, poručuje Ivor Gavrilović, voditelj marketinga Cetine.

Foto: Promo

Uz neponovljivo zvučno iskustvo, posjetitelje očekuje i posebno iznenađenje: prilika za osvajanje dnevnika zahvalnosti kojeg je prirodna mineralna voda Cetina kreirala u suradnji sa psihologinjom Jelenom Ćubelić. Dnevnik, s originalnim dizajnom ilustratora Dragana Kordića, pruža siguran prostor za refleksiju i vježbanje osjećaja zahvalnosti, potičući male rituale koji obnavljaju tijelo i um. Nakon opuštajućeg doživljaja prirode, dnevnik je idealan dugoročni alat kojim osvještavamo da istinska sreća dolazi iz onoga što se već nalazi oko nas.

Foto: Promo

Kampanjom „Najljepša priča iz prirode“, Cetina podsjeća na ljudsku potrebu za predahom i jednostavnom prisutnošću, a sada pruža sasvim nov način povezivanja sa zelenilom. Nakon spota u kojem je glavnu riječ također preuzela priroda, predstavljen je i podcast koji umjesto naracije predstavlja ASMR zvukove Parka prirode Dinara, otkud dolazi i sama prirodna mineralna voda Cetina. Sve detalje moguće je pronaći putem Instagram, TikTok i Facebook profila i službene web stranice Cetine.