Ivana Banfić singlom „Ima dima“ pali staru vatru koja nas je devedesetih nosila do jutra

Singl „Ima dima“ već na prvo slušanje vraća je njezinom prepoznatljivom glazbenom stilu. Energičan ritam, moderan produkcijski potpis i prepoznatljivi vokal – sve je tu, ali u svježem, aktualnom formatu. Ivana nije ostala zarobljena u nostalgiji nego sljubljuje scensko iskustvo s današnjim zvukom.

“Ima dima” priča je o strasti, o onoj neopipljivoj nostalgiji prema žaru za plesom i ushitom pred zvučnicima. A zvučnici će opet gorjeti. „Ima dima“ je poziv da zaplešemo, osjetimo vlastitu unutarnju vatru i da rasplamsamo ono tko smo zapravo. I Bee poručuje da vrijeme ne možemo vratiti, ali možemo živjeti njegovu energiju ovdje i sada.

Povratnički singl prati spot nastao u igri s tehnologijom umjetne inteligencije, sveprisutnim trendom koji danas preplavljuje modernu produkciju i otvara nove dimenzije izraza.

Foto: Mare Milin

“Odabrala sam AI jer sam htjela ispričati priču bez granica. Htjela sam pokazati snagu, senzualnost i slobodu na drugačiji način”, rekla je I Bee.

Pjesma je rezultat suradnje s timom koji dobro poznaje Ivanin prepoznatljivi dance zvuk i stil. Glazbu i produkciju potpisuje Davor Devčić, upravo autor legendarne “Šumice”, dok je tekst napisao Luka Bulić. Spot je generirao Saša Kasapić.

„Ima dima“ dostupan je na svim digitalnim servisima.