4. Memorijalni turnir „Marko Kroflin“

Kad sport i zajedništvo pronađu zajednički cilj, nastaje priča koja nadilazi rezultat na semaforu. Upravo takva priča ispisuje se već četvrtu godinu zaredom u čast prerano preminulog Marka Kroflina, nogometaša, trenera i člana uprave NK Sava, čiji je životni moto „Ajmo jako!“ ostao urezan u sjećanje svih koji su ga poznavali.

17.9.2025.
10:44
20. rujna nogometni centar NK Sava u Gredicama ugostit će 4. Memorijalni humanitarni malonogometni turnir „Marko Kroflin powered by ADMIRAL“. I dok će na terenu vladati sportska borba, pravi cilj turnira nalazi se izvan granica igrališta, a to je pružiti pomoć djeci s prirođenim srčanim greškama kroz djelovanje udruge Veliko srce malom srcu.

Ova udruga već godinama predano radi na razvoju svijesti o važnosti ranog otkrivanja srčanih grešaka, pruža potporu njihovom pravodobnom i pravilnom liječenju, prikuplja sredstva za nužne uređaje, pomagala i lijekove  te roditeljima i obiteljima osigurava prijeko potrebnu psihološku podršku.

Da bi ovakav humanitarni događaj zaživio, potrebna je i snažna podrška partnera. Ove godine, upravo je Admiral prepoznao vrijednost turnira i postao njegov generalni sponzor. „Podrška zajednici i projektima koji pomažu najranjivijima dio je naše misije. Vjerujemo da sport ima moć okupljanja i stvaranja pozitivnih promjena, a turnir posvećen Marku Kroflinu najbolji je primjer kako se ljubav prema igri može pretvoriti u veliko djelo,“ poručili su iz Admirala.

Na turniru se očekuje mnoštvo ekipa, navijača i prijatelja sporta.  Uz nogometne utakmice, posjetitelje očekuju dobra glazba, druženje i bogata gastronomska ponuda, a za one najmlađe pripremljeni su facepainting i napuhanci. 

No, iznad svega, posjetitelje očekuje prilika da svojim prisustvom ili pljeskom s tribina budu dio jedne veće pobjede – pobjede humanosti.

Organizatori, uz podršku Admirala, pozivaju sve građane, navijače i ljude dobra srca da 20. rujna od 9 sati dođu u Gredice, podrže ekipe i pomognu onima kojima je pomoć najpotrebnija. Za male borce. Za veliko srce.

