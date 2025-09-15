Young&Free paket za mlade od 18 do 27 godina

Prvi potezi i pokušaji mogu se činiti zbunjujućima, ali mogu biti i easy. Kako? Pa prvo si maksimalno pojednostavi stvari, otkrij dobre trikove koji će ti uštedjeti vrijeme i novac.

Ako uzmeš full besplatno RBA Young&Free paket, i to 100% digitalno preko mojaRBA mobilne aplikacije - što je full jednostavno, moći ćeš plaćati beskontaktno mobitelom, moći ćeš mojaRBA aplikacijom besplatno prebacivati novac prijateljima, bez da znaš njihov IBAN i u kojoj su banci. Imat ćeš priliku dobiti kreditnu karticu za plaćanje offline i online na rate, a ako redovno studiraš, dobit ćeš uz nju i limit od 500 EUR.

Zvuči kao dobra vijest, zar ne? Pa podijeli je i svojim prijateljima! Jer ti i svaki prijatelj koji postane RBA klijent, dobijete po 50 EUR. Saznaj više na našoj stranici.

Neka ugovaranje RBA Young&Free paketa bude tvoj prvi potez, a ostalo će se sve samo posložiti.