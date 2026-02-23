Severe Weather najavio snažnu toplinsku kupolu: 'Proširit će se srcem Europe, a onda slom!'

Zimsko doba obilnog snijega naglo i dramatično zastaje nad Europom. Nakon gotovo mjesečnog maratonskih padalina i velikih poplava diljem Iberijskog poluotoka i Mediterana, europski kontinent prebacuje se na proljetne temperature, piše Severe Weather Europe.

Snažna toplinska kupola proširit će se nad srcem Europe tijekom posljednjeg tjedna veljače te premašiti sezonske norme i donijeti agresivan "okus proljeća" s temperaturama oko 20 stupnjeva za mnoge diljem kontinenta.

Foto: Severe Weather Europe

Ovog tjedna, atmosferska geometrija se mijenja kako se razvija greben velike amplitude, potaknut snažnim blokirajućim visokim udarom sjeverno od Iberijskog poluotoka i Mediterana, učinkovito zaustavljajući utjecaj polarnog mlaza nad kontinentom.

Do sredine tjedna temperaturni kontrast bit će snažan diljem srednje i zapadne Europe s anomalijama koje bi mogle porasti za 12-15 °C iznad dugogodišnjeg prosjeka. Jezgra topline prvo će se proširiti iz Španjolske i Portugala u Francusku, Njemačku i regiju Beneluksa, s temperaturama koje će se popeti na između 20 i 25 stupnjeva Celzija.

Također,. puno više temperature očekuju se i u alpskoj regiji, uključujući područja gdje se nakupljao nedavni snijeg, posebno na višim nadmorskim visinama. To će dovesti do ubrzanog topljenja snijega i potencijalnih poplava.

Toplina će se postupno povećavati i širiti preko srednje Europe u istočnu Europu i na Balkan nakon sredine tjedna, donoseći neuobičajeno blagu temperaturu Italiji i Balkanskom poluotoku.

Kakve temperature nas očekuju?

Nedjeljne snimke vodene pare ukazuju na to da je sjeverni Atlantik i dalje aktivan, ali veliki gornji greben se pomiče prema sjeveru iz Mediterana i Iberijskog poluotoka. Progoza je da će ovaj greben dosegnuti vrhunac intenziteta između srijede i petka, stvarajući trajnu toplu zračnu masu do kraja mjeseca.

Severe Weather zaključuje da će posljednji tjedan veljače donijet pravi okus proljeća velikom dijelu Europe. Temperature nad južnom Iberijom doseći sredinu dvadesetih stupnjeva, s najvišim dnevnim temperaturama višim od 23-25 ​​​​°C diljem južne Španjolske.

Foto: Severe Weather Europe

Znatno toplija zračna masa će također prekriti srednju Europu i Balkan od sredine tjedna do kraja tjedna. Njemačka, Češka, Austrija, Slovenija i Hrvatska će u mnogim nizinama dosegnuti raspon od 14-18 °C.

U drugoj polovici tjedna bit će malo toplije i nad Slovačkom, Mađarskom, Poljskom i južnijim područjima Balkana. Za mnoga područja prognoziraju se temperature od najmanje 15 stupnjeva, a u nekima i blizu 20.

Međutim, obrazac će ostati aktivan, a srednjoročni i dugoročni trendovi nagovještavaju potencijalni slom koji je uskoro u nastajanju. Kasnije tijekom tjedna, jača duboka sjevernoatlantska dolina koja će izazvati dominaciju kupole kako se ožujak približava. Dakle, srednjoročni trendovi sugeriraju da bi se početkom ožujka moglo vratiti dinamičnije vrijeme.