Jesenski reset i početak škole u Designer Outletu Croatia

Na svega 20 minuta od centra Zagreba, omiljeni brendovi kao što su Benneton, Good Bags, S. Oliver, Desigual, Lacoste, Calzedonia, Retro Jeans, Sport Vision nude brojne modne komade za sve generacije po outlet cijenama do čak -70%* koje znatno olakšavaju obiteljski budžet.

Foto: Promo

Back to work: Jesenski comeback u velikom stilu

I dok jedni traže klasične traperice, lagane sakoe i jesenske gležnjače jer žele obogatiti svoju funkcionalnu "capsule" kolekciju za povratak u ured ili žele jednostavno, ali moderno odijevanje drugi će se zaljubiti u novi baloner ili mekane pletene komade koji su uvijek aktualni u prvim jesenskim tjednima. U ponudi su i statement torbe, elegantni ruksaci, tenisice i jakne koje možete nositi svaki dan, a koje su već sada dostupne po sniženim cijenama.

Foto: Promo

Petica za školski stil – Evo kako izgleda shopping sa školarcem?

Za roditelje i školarce, shopping u Designer Outletu Croatia je više od kupovine - postaje zajednički doživljaj! Od slaganja popisa, isprobavanja outfita, pa do male slatke nagrade u obliku sladoleda – svaki korak može biti dio zabavne ali i korisne pripreme za školu.

Od 28.08. do 06.09. traje Back to School kampanja s popustima do -70%.

Ponuda uključuje praktične, ali i cool komade poput trenirki, majica dugih rukava, hudica, jakni s printovima i motivima koje djeca vole. Obuća i tenisice koje prate aktualne trendove među klincima – od retro modela, preko „chunky“ silueta do klasičnih bijelih favorita, uz naglasak na udobnost i kvalitetu. Ne zaboravimo ni dodatke: boce za vodu, pernice, kabanice i lagane jakne za jesenske kiše – jer i sitnice čine razliku.

Foto: Promo

I naravno, ne zaboravimo ruksake – kao modni dodatak, školski “must-have” broj 1 koji se nosi svakodnevno, pa mora biti udoban i lagan, funkcionalan i stilski privlačan.

Povratak u ured, priprema za školu, nova sezona i osvježenje svakodnevnog stila uz osjetne uštede – sve su to razlozi zbog kojih Designer Outlet Croatia zaslužuje vašu pažnju, a 31.08. je i radna nedjelja.

Spoj druženja, šetnje i kupovine ukazuju da nije riječ isključivo o destinaciji za modne entuzijaste, već i praktičnom savezniku roditeljima, poslovnim ljudima i svima koji žele biti spremni za novu sezonu. Ljeto možda završava, ali stil i dobar plan za jesen – tek počinju.

*Popusti vrijede na označene artikle u trgovinama sudionicama; ne zbrajaju se s drugim akcijama.