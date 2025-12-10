Nevjerojatna situacija u Kamerunu: Smijenjeni izbornik objavio popis za AFCON

U Kamerunu vlada neuobičajena i gotovo nevjerojatna situacija uoči Afričkog kupa nacija, natjecanja koje počinje krajem ove i traje do početka sljedeće godine. Dok se reprezentacija priprema za završne provjere, sportska javnost svjedoči otvorenom sukobu između Nacionalnog nogometnog saveza i donedavnog izbornika.

Predsjednik Kamerunskog nogometnog saveza, legendarni Samuel Eto’o, službeno je smijenio dosadašnjeg izbornika Marca Brysa. Međutim, belgijski stručnjak odbija napustiti funkciju, tvrdeći da ima potpuno valjan ugovor potpisan s kamerunskim Ministarstvom sporta, i to sve do rujna sljedeće godine.

Umjesto povlačenja, Brys je šokirao javnost tako što je objavio popis reprezentativaca na koje računa za predstojeći Afrički kup nacija, ponašajući se kao da smjena nije ni donesena. Time je dodatno produbio institucionalni sukob koji je već danima glavna tema u kamerunskim i afričkim sportskim medijima.

Istodobno, Eto’o je za novog izbornika imenovao Davida Pegua. Trenutačno je nejasno tko će u konačnici voditi reprezentaciju na velikom natjecanju, a postoji mogućnost da se spor riješi tek administrativno ili, u najgorem scenariju, uoči samog početka turnira.

Kamerun na Afričkom kupu nacija otvara natjecanje u skupini F, gdje ga čekaju zahtjevni protivnici: Obala Bjelokosti, Gabon i Mozambik. Umjesto da se fokus usmjeri na pripreme i analizu protivnika, reprezentacija se trenutačno nalazi usred pravnog i organizacijskog kaosa.

