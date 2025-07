Stjuardesa koja leti na najdužem letu na svijetu: 'Rad me je odveo na mjesta o kojima nisam ni sanjala'

Najduži izravni let na svijetu prevozi putnike iz međunarodne zračne luke John F. Kennedy u New Yorku (JFK) do međunarodne zračne luke Changi u Singapuru (SIN), a traje 18 sati i 45 minuta.

I dok nekima to može biti putovanje života ili zastrašujući dugotrajan let, drugima je to samo još jedan radni dan.

Madeline Khaw, glavna stjuardesa Singapore Airlinesa, otkrila je kako zaista izgleda raditi na tom maratonskom letu i podijelila savjete kako putnicima olakšati iskustvo - pa čak i kako ga učiniti ugodnim.

Kako izdrži 19 sati?

Kako bi ostali funkcionalni i fokusirani tijekom gotovo 19 sati, članovi posade rade u rotirajućim smjenama.

"Posada je podijeljena u unaprijed određena razdoblja odmora u kabinama koje su za to i predviđene", rekla je Khaw. "Ključno je osigurati da svi članovi posade imaju dovoljno odmora, kako bi bili budni, pružali potrebnu uslugu i održavali sigurnosne standarde tijekom cijelog leta."

No, odmor na visini nije uvijek jednostavan. Turbulencije, buka u kabini i razlike u vremenskim zonama mogu poremetiti ritam spavanja.

Za Khaw, koja često prelazi i do 15 vremenskih zona tijekom jednog putovanja, umor je ozbiljan problem.

"Rad na dugim letovim donosi vlastite izazove, a umor je jedan od najizraženijih s dugoročnim učincima", priznaje Khaw. "S vremenom to može dovesti do stalnog osjećaja iscrpljenosti i povremenih problema s kožom."

Međusobno razumijevanje je bitno

Zato je u rutinu njege kože uvrstila hidratantne maske za lice i trudi se održavati zdrav raspored spavanja dok je na tlu. Khaw je istaknula da dinamika unutar posade ima ključnu ulogu u uspješnom izvođenju ovakvih letova.

"Čim započnemo s radom, među nama vlada tišina, ali i jasno razumijevanje — moramo se oslanjati jedni na druge tijekom svih sati leta. Ne samo kako bismo pružili besprijekornu uslugu, već i kako bismo očuvali dobar duh i međusobnu energiju", objasnila je Khaw.

"Zajednički smijeh ili trenutak predaha s kolegama tijekom mirnijih razdoblja pravi su energetski poticaj."

No pripreme započinju još prije ukrcaja. Khawini rituali prije leta jednako štite njezino mentalno zdravlje kao i fizičko.

Prije polijetanja fokusira se na provođenje vremena s obitelji, a zajednički domaći obrok s najmilijima pomaže joj da ostane 'prizemljena'.

Popisi za pakiranje, dodatne uniforme, osnovni proizvodi za njegu kože i vitamini pomažu Khaw da uživa u putovanju, piše New York Post.

"Rad na ultradugim letovima odveo me na mjesta o kojima nisam ni sanjala", rekla je. "Letim za New York, jedan od najuzbudljivijih gradova na svijetu i naporno sam radila da bih došla ovdje. Taj osjećaj ponosa održava me čvrsto na zemlji."

