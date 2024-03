Hrvatice diljem zemlje žalile su nam se da im muškarci više ne prilaze, a kako izgleda dejting scena u drugim državama, otkrila nam je stjuardesa iz Splita.

Ema je krajem 2023. godine boravila u Dubaiju zbog treninga za stjuardese. Ispričala nam je kako je zbog napornih treninga imala noćne more, a jedan dan joj je izgledao kao prava filmska scena. Taj nezgodni trenutak iskoristio je jedan stranac kako bi je zaveo.

'Vidjele su mi se bradavice'

"U prosincu sam bila u Dubaiju, u Emirates zgradi jer sam pohađala trening za stjuardesu koji je trajao šest tjedana. Budući da je to jako težak i intenzivan trening, doživjela sam takvo psihičko opterećenje da sam počela sanjati komande koje smo ponavljali za vrijeme treninga za sigurnost. Naglašavam da je bio prosinac jer je tada vrijeme kod njih kao kod nas u kolovozu. Naravno, spavala sam u kratkoj spavaćici", započela je svoju priču za Net.hr stjuardesa Ema.

Splićanka je zatim opisala neobičnu scenu koja joj se dogodila: "Ujutro me probudio zvuk alarma koji se pali ako je neki problem. Odmah sam pomislila da je vrijeme za evakuaciju pa sam pokušala naći cimericu i izletjela van u prvi lift. Nije bilo nikoga u zgradi i pomislila sam da sam samo ja ostala. Izašla sam iz lifta i shvatila da to nije onaj koji vodi na recepciju nego je to neki drugi. Odmah sam izašla iz lifta i vidjela mnogo kutija oko sebe. Zatim je došao čovjek srednjih godina i pitao me što tu radim. Rekla sam mu da se planiram evakuirati iz zgrade zbog potencijalne opasnosti te da mislim kako sam zadnja i da su svi drugi već napustili zgradu. Čovjek mi se nasmiješio i rekao da nema potrebe za evakuacijom te da se slobodno vratim u sobu. Ponudio se da me isprati. Srce mi je još jako udaralo, a da ne spominjem i da su mi se vidjele bradavice kroz kratku bijelu spavaćicu. Naravno da čovjek nije išao natrag u sobu nego je iskoristio trenutak i pitao me broj telefona. Izašla sam što prije s velikim 'ne' kao odgovorom."

