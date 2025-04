Uz posao, brigu o djeci i glazbu ima veliku strast: 'Vjerujem da će mi se želja ostvariti'

Komercijalistica Carmen Škrlin (39) iz Kraljevog Vrha već 20 godina živi u Gornjoj Bistri, a 17 godina je u braku sa suprugom Josipom s kojim ima troje djece.

Od ranog jutra do kasne večeri njezin je dan ispunjen brojnim obavezama – od posla, kuhanja za obitelj i hobija do odgoja djece. Slobodnog vremena ima vrlo malo, ali kad napokon uhvati trenutak samo za sebe, koristi ga na najbolji mogući način, uz glazbu koja joj donosi mir i ispunjenje. Bilo da pjeva, svira ili jednostavno uživa u omiljenim melodijama, glazba je njezin bijeg od svakodnevice.

Ova svestrana majka troje djece priča o svojoj ljubavi prema kuhanju, glazbi, motorima, ali i o izazovima u odgoju.

Foto: RTL

Roditeljstvo je najvažnije

Roditeljstvo je danas izazovnije nego ikad, osobito kada se radi o odgoju troje djece. Carmen priča kako se snašla u ulozi majke te s kojim izazovima se susrela.

"Oduvijek sam htjela imati barem dvoje djece, a ostvarilo mi se da imam troje i to smatram Božjim darom. Biti majka je nešto najljepše na svijetu. Bez obzira na to što je u današnje vrijeme teško odgajati djecu i potpuno je drukčiji pubertet nego u moje doba, ali razgovorom se sve može riješiti. Imam dvije kćeri, jedna ima 16, a druga 10 godina, dok sin ima 5 i pol godina. Bilo je puno izazova i još uvijek ih ima u odgajanju djece jer se današnji život ne može mjeriti s nekadašnjim životom, ali ja sam 'stara škola' pa tako i odgajam djecu. Poštovanje prema starijima, topla riječ, iskren osmijeh i ljubaznost prema svakome – to su vrijednosti koje smatram temeljem uspješnog odgoja djece", objašnjava Carmen.

Ova komercijalistica ima brojne hobije, a jedna od njezinih velikih ljubavi su motori u čijoj vožnji osobito uživa jer tu strast dijeli s ocem i bratom.

"Ljubav prema motorima prenio mi je otac Marijan, koji ih vozi već 50 godina. Kako imam i starijeg brata Denisa, on je također zavolio motore zbog oca pa sam tako zavoljela to vozilo na dva kotača. Kada sam polagala vozački, prvo sam išla polagati A kategoriju pa onda B. Yamaha 125 mi je bio prvi motor, a nakon toga Kawasaki VN 800. Suprug ne vozi motore, on je totalno drukčiji od mene, glazbenik je i svira u tamburaškom sastavu. Otkad sam postala majka fokusirala sam se na roditeljstvo i nažalost nije bilo vremena za motore, ali s obzirom na to da mi se bliži okrugli rođendan, želja mi je kupiti motor. Ne znam još uvijek koji bih, u nedoumici sam. Uvjerena sam da će mi se želja i ostvariti. Za motoklub Bistra i njegove članove čula sam sve pohvale tako da se planiram učlaniti", kaže ova ljubiteljica motora.

Foto: RTL

Osim motora posvećena je i sviranju glazbenih instrumenata u slobodno vrijeme, ali i pjevanju pa tako ističe da se okušala i u jednom glazbenom natjecanju.

"Još od djetinjstva njegujem duboku ljubav prema glazbi. Pjevam otkad znam za sebe. Sudjelovala sam i u jednom glazbenom showu gdje sam došla do drugog kruga. Osim pjevanja znam i svirati. Samouka sam, ali i to mogu zahvaliti bratu jer sam ga gledala i slušala kako svira klavijature i gitaru. Od instrumenata znam svirati harmoniku, klavijature i bubnjeve, a suprug me još mora naučiti svirati gitaru", kaže Carmen.

Carmen posebno uživa i u kuhanju, a ljubav prema pripremanju hrane prenijela joj je majka. Otkrila je koja jela najčešće priprema za obitelj.

"Majka me je naučila osnovama kuhanja, a ostalo sam naučila sama, najviše kad sam se udala i dobila djecu. Volim koristiti razne začine i isprobavati nešto novo i nespojivo, a najbolje je kada na kraju ispadne savršeno jelo. U našoj obitelji se jede sve - od variva, juha, mesa, ribe i tjestenine, do ljutog i kiselog. Svako jelo koje je napravljeno s ljubavlju uvijek uspije i okus bude božanstven. Ne kuham svaki dan jer mislim da žena zaslužuje barem jedan ili dva dana u tjednu odmora od obaveza tako da tih sat - dva što bih provela za štednjakom, iskoristim za igru s djecom", zaključuje Carmen.

