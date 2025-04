Mislav je izgubio 40 kilograma uz keto dijetu: 'Osjećam se kao novi čovjek'

Agroekonomist Mislav Lukša (41) iz Kloštar Ivanića je zbog viška kilograma koji su značajno utjecali na njegovo zdravlje, odlučio promijeniti prehranu. U lipnju 2023. je težio 143 kg, nije više stao u većinu svoje odjeće, počela su ga boljeti koljena i kukovi od težine, nije bio u dobroj kondiciji niti zadovoljan svojim izgledom. Sve to su bili razlozi zbog kojih je počeo s keto dijetom.

Za sebe kaže da je komunikativna i otvorena osoba, a član je i lokalnog KUD-a, pjeva u ansamblu specijalnih postrojbi glavnog stožera oružanih snaga RH, uživa u kuhanju te uz sve to rado se bavi nogometom, plivanjem i šahom. Najčešće priprema gulaše i umake, a omiljeno jelo mu je bučnica, koju trenutačno ne smije jesti jer je na keto dijeti. Ponosan je što je izgubio 40 kilograma te se disciplinirano pridržava režima keto dijete.

Agroekonomist je za Net.hr ispričao svoju priču o keto dijeti te je otkrio koja jela jede, primjećuje li promjenu u svom zdravlju i kako se sada osjeća.

Foto: Privatna arhiva

Značajna promjena uz keto dijetu

"S keto načinom prehrane započeo sam 4. srpnja 2023. i još uvijek je prakticiram uz poneke prekide za blagdane oko Božića i Uskrsa, kada si dam oduška i jedem tih nekih dva tjedna sve čega sam se zaželio kroz godinu. Znao sam i jednom ili dvaput mjesečno imati tzv. 'cheat day', kada malo resetiram metabolizam jer imam neko veće događanje gdje neću moći biti na keto načinu prehrane. To generalno izbjegavam jer je teško ponovno doći u ketozu kad iz nje izađete", kaže Mislav i dodaje da se osjeća izvrsno otkad je počeo s keto dijetom.

Također je spomenuo i značajnu promjenu koju je primijetio u svom zdravlju i energiji, što je ključno za njegovo svakodnevno funkcioniranje i dobrobit.

"Osjećam se izvrsno! Pun sam energije jer kada tijelo uđe u ketozu, masti su puno efikasnije i bolji izvor energije od ugljikohidrata. Općenito imam manje potrebe za snom, puno bolje spavam i bolje se osjećam. Nakon što sam skinuo 40 kg u dvije godine, osjećam se kao novi čovjek, svaki tjedan igram s dečkima nogomet, imam bolju kondiciju, a koljena i kukovi me više uopće ne bole. Gotovo nikad nisam bolestan, a ako jesam, onda ta viroza traje u pravilu jedan dan, uz blage simptome", naglašava Mislav.

Foto: Privatna arhiva

Izazovi režima keto dijete

Kako svaka promjena prehrane može predstavljati problem ljudima te privikavanje može biti teže nego što je netko zamislio, Mislav je ispričao koji su najveći izazovi s kojima se susreo s ovim načinom prehrane.

"Keto dijeta nije jeftina jer sadrži puno mesa, ribe, povrća, egzotičnih sastojaka, zamjenskih šećera i truda. Velika je prednost što uzgajam svoje domaće povrće i uvijek imam sve što mi treba, svježe je te direktno ubrano na polju. Problem predstavlja dosta jednoličan jelovnik, posebno u startu, kad prakticiram radikalni oblik proteinske dijete - Atkinsova dijeta, poznata kao 'hrenovke i jaja' dijeta. Dobro je što se na internetu može pronaći mnoštvo raznih finih recepata kako napraviti raznovrsna fina jela i nešto od toga sam testirao i u svojoj 'Večeri za 5'. Dosta je velik izazov poznavanje namirnica i njihovog sastava, primjerice, ne smijete prijeći 12 g ugljikohidrata dnevno inače 'ispadate' iz ketoze. Isto tako treba paziti na zdravlje jetre i žuč, kompenzirati s puno pripravaka i čajeva sa sikavicom i metvicom. Dobra je strana što sam nekada studirao medicinu, položio temeljne predmete biologije i biokemije pa dosta dobro poznajem namirnice i njihov efekt na organizam, posebno alkalozu, acidozu, pufere i razne dodatke prehrani. Često su me ljudi znali pitati za savjet kad su vidjeli na društvenim mrežama kako se važem i kako efikasno gubim kile. Uvijek sam rado davao savjete i pomagao svakome tko bi želio smršavjeti s obzirom na to da se s kilama borim cijeli život", objašnjava.

Foto: Privatna arhiva

Prilagodba novom načinu životu zahtijeva pripreme drugačijih jela, a Mislav je naveo obroke koje jede tijekom dana te koja su mu omiljena jela koja voli pripremati na keto dijeti.

"Ujutro većinom jedem jaja na sto načina, hrenovke, špek, luk, čvarke, šunku, tvrdi sir, malo mladoga sira, malo jogurta, kiselog mlijeka, kefira ili acidofila, paprike, krastavce, namaz od slanutka i slično. Popodne obično jedem pečeno meso, gljive, masline, zapečene prokulice, cvjetaču, juhu od brokule, juhu od gljiva, pohano s bademovim brašnom, desert sa sjemenkama, kakaom i eritritom. Jako volim koristiti bamiju i krastavce. Bamija je izvrsna za zgušnjavanje jela, umjesto brašna, posebno u gulašima i umacima. Gljive su jako važne, a mogu se pripremati na brojne načine. Krastavci, luk, paprika i zelena salata su jako dobri za Cezar salatu koju možete jesti i u lancima nezdrave hrane", kaže i dodaje: "Dok radim na polju ili vozim povrće svojim kupcima u Zagrebu, uvijek grickam krastavce, papriku, rajčicu, mladi luk, bamiju, koji su ubrani na mom polju - testiram kvalitetu i usput se zasitim. Za večeru opet pojedem malo špeka, luka, domaćih kobasica, malo sira i krastavaca. Nisam jako izbirljiv i zahtjevan. Jedino što volim povremeno pojesti koju kockicu čokolade za dijabetičare koju kupim ili sam napravim te volim grickati kikiriki, bučine koštice, indijske oraščiće, bademe, kokos i slično."

Foto: Privatna arhiva

Teško je u svim uvjetima održavati dijetu

Održavanje dijete kada se duže izbiva iz kuće može biti teško, ali ovaj agroekonomist ističe da mu to ne predstavlja veliki problem jer se uvijek snađe.

"Malo je teže dok sam na terenu, recimo u Istri ili Zadru, gdje često radim kao vrtlar, uređujem mediteranske vile, ali uvijek nađem dobru ribu, masline, sir, a svugdje ima za kupiti i ostalih namirnica koje trošim pa nemam problema s time. Najveći mi je problem kad idem u goste gdje ima toliko stvari koje biste htjeli najviše na svijetu, a ne smijete. Uvijek kažem: 'Ne smijem, vjera mi brani.' Onda me čudno pogledaju pa dodam: 'Vjera da mogu smršavjeti", napominje Mislav i otkriva koliko dugo planira prakticirati keto dijetu.

Foto: Privatna arhiva

"Neku vrstu modificirane prehrane, možete nazvati i dijetom, morat ću primjenjivati dok sam živ jer se uz normalnu prehranu, debljam, nažalost. Moja supruga pojede tri puta više od mene, a mršava je na granici djevojke iz središnje Afrike. Kako jedem u razno doba dana, kada stignem, keto mi se pokazao kao idealan način za biokemijski održavanje težine. Tijelo doslovno u nedostatku šećera počne topiti masti i sami sebe jedete. To je nešto fenomenalno. Svakome bih to preporučio, naravno u dogovoru s liječnikom, a moja liječnica kaže da sam savršeno zdrav, osim što mi ponekad skoči tlak pa se šalimo da su za to najviše drugi krivi. Važno je samo biti ustrajan i imati karakter! Morate pobijediti samoga sebe i onda ništa nije nemoguće", poručuje Mislav.

