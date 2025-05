Ovo je neviđeno! Studentici iz Češke prisilno naplatio HRT pretplatu: 'Isprepadao ih je'

Češka studentica na razmjeni preko Erasmus programa na Sveučilištu u Zadru našla se na meti HRT-ovih kontrolora.

Unatoč tome što ne posjeduje televizor niti razumije hrvatski jezik ili zakonodavni sustav, kontrolor HRT-a prisilio ju je da se upiše u registar pretplatnika, piše Novi list.

Na temelju mobitela, kojeg studentica nije ni kupila u Hrvatskoj, kontrolor se pozvao na odredbe Zakona o HRT-u prema kojem "svatko tko ima u vlasništvu ili posjedu… drugi uređaj za prijam radijskog ili audiovizualnog programa… dužan je HRT-u plaćati mjesečnu pristojbu".

Pronašao je preko baze podataka HTZ-a

Prema riječima vlasnice stana u kojem su boravile tri studentice, kontrolor je 19. ožujka došao na vrata stana u zadarskoj četvrti Voštarnica. Stan se nalazi na popisu iznajmljivača unutar baze podataka eVisitor Hrvatske turističke zajednice. Upravo zahvaljujući toj bazi HRT-ovi kontrolori već mjesecima, bez privole, obilaze stanove i traže potencijalne pretplatnike.

"Kada je došao kontrolor HRT-a u stanu su bile sve tri studentice, no HRT-ovac je teretio samo jednu od njih, studenticu iz Češke koja govori češki i engleski jezik. Jedna od preostalih studentica bila je iz Makedonije pa razumije, ali vrlo slabo govori hrvatski jezik, tako da je ona prevodila. HRT-ovac je stajao na vratima stana, nije ušao unutra. Toliko ih je isprepadao da se više ne sjećaju svega što se dogodilo, što im je rekao. Čehinja je kontroloru dala hrvatski OIB i sve druge podatke kako bi je uveo u HRT-ov registar pretplatnika", ispričala je vlasnica stana.

Pristojbu plaćaju na drugoj adresi

Zadranka je objasnila i da je prebivalište njene obitelji prijavljeno na drugoj adresi u Zadru na kojoj plaćaju pristojbu HRT-u. Prema zakonu, HRT ih ne bi smio teretiti za još jednu pretplatu u drugoj nekretnini koju posjeduju.

"Na temelju prijave ovog kontrolora iz HRT-a su poštom na ime ove Čehinje na adresu našeg stana poslali račune ne samo primjerice do lipnja, kada završavaju ljetni ispitni rokovi, nakon čega odlazi iz Hrvatske, već čak sve do kraja 2025.", ispričala je Zadranka.

Dodala je i da je kontrolor Čehinji ostavio i svoju vizitku i rekao joj da mu se mora javiti kada bude odlazila iz Hrvatske, iako je jako dobro upoznat s time da ona ne govori hrvatski.

Bezobrazno ponašanje kontrolora

"U ispravi HRT-a za odjavu prijamnika među razlozima za odjavu prijamnika je i preseljenje, no traže i da se navede adresa na koju se osoba preselila, što bi značilo kako studentica HRT-u mora navesti svoju adresu u Češkoj. Ako se ne odjavi prijamnik, onda će na njezino ime na mojoj adresi doći ovrha HRT-a. Zbog svega sam nazvala kontrolora HRT-a na njegov službeni broj, no u razgovoru je bio bezobrazan, vikao je na mene pa sam i ja morala povisiti glas, nakon čega je on prekinuo vezu", navodi žena.

Kazala je i kako se kontrolor studenticama hvalio kako ima sve podatke o njihovoj stanodavki kao osobi koja je svojedobno ishodovala odobrenje za turističko iznajmljivanje.

"U međuvremenu sam uredno odjavila bavljenje turizmom, no HRT očigledno ima moje podatke", navela je Zadranka i zaključila da se HRT ponaša kao neka telekom kuća.

Način na koji HRT dolazi do podataka je problem

Poseban problem je i način na koji HRT dolazi do podataka. Hrvatska turistička zajednica priznaje da se podaci iz eVisitora objavljuju isključivo uz privolu korisnika, te da korisnici te privole mogu povući. Također ističu da bilo kakva daljnja obrada osobnih podataka, poput one koju provodi HRT, zahtijeva dodatnu suglasnost, a sve suprotno tome je nezakonito.

Unatoč tome, HRT koristi popise iznajmljivača kao bazu za svoju kontrolu, ignorirajući činjenicu da su neki objekti već odjavljeni ili da se u njima nalaze privremeni stanari koji ne ispunjavaju uvjete za naplatu pristojbe. Kontrolori, kako kaže vlasnica, ne idu kod “klasičnih” turista, već ciljaju one koji su slabije zaštićeni – studente, strane državljane, goste koji borave dulje, ali bez stalnog prebivališta.

