Sa 16 godina na računu je imala milijune, ali nije joj bilo bajno: 'Iskorištavali su me'

Callie Rogers je sa samo 16 godina preko noći postala milijunašica 2003. godine. Njezin je loto listić bio dobitan, čime je osvojila nevjerojatnih 1,8 milijuna funti. Tadašnja tinejdžerica napustila je posao pomoćne prodavačice u lokalnoj trgovini, gdje je zarađivala samo 3,60 funti na sat i odmah krenula u trošenje. Kako piše LADbible, Callie je pola milijuna funti potrošila na kupovinu kuća za sebe i obitelj, dok je dodatnih 550.000 funti potrošila na odjeću, tetovaže i putovanja.

Također, značajan iznos novca potrošila je na niz plastičnih operacija, uključujući 18.000 funti na operacije grudi, a čak je 250.000 funti potrošila na ovisnost o kokainu. Zanimljivo je da je ova dobitnica lutrije iz Workingtona unatoč ogromnom dobitku, završila u minusu jer je pored svega, posudila novac prijateljima i članovima obitelji, a za spomenuti medij je izjavila da joj posuđeni novac nikada nije bio vraćen. Za samo devet godina, cijeli iznos je nestao, a Callie je bila prisiljena tražiti posao.

Tako je dobila posao njegovateljice i zarađivala skromnih 12.000 funti godišnje – iznos koji je do tada vjerojatno smatrala džeparcem jer se u jednom trenutku na njezinom bankovnom računu nalazilo nekoliko nula. Sada s 38 godina, shvaća da su je mnogi iskoristili zbog njezine dobrote nakon osvajanja ogromnog dobitka na lutriji.

Zauvijek najmlađi dobitnik na lutriji...

"Imala sam samo 16 godina i s tim su došle prevelike odgovornosti. Iako možeš dobiti najbolji mogući savjet, u toj dobi nisi ga u stanju saslušati. Bila sam premlada. Preko noći sam iz bezbrižnog života prešla u svijet odraslih. Nisam htjela imati toliku količinu novca. Sa 16 godina ne znaš što ti budućnost donosi, jer iskreno, nisam ništa od toga očekivala'', izjavila je 2019. godine za The Mirror.

Iako je njezin dobitak na lutriji oblikovao njezinu budućnost, ova djevojka tvrdi da to nije zapravo bio velik dio njezina života. "Bilo mi je drago što sam pomogla cijeloj obitelji, ali novac mi nikada nije bio toliko važan."

Nakon Callienog ogromnog dobitka u dobi od 16 godina, minimalna dob za kupovinu Nacionalnog lutrijskog listića u Ujedinjenom Kraljevstvu povećana je na 18 godina, što znači da ona zauvijek ostaje najmlađa dobitnica lutrije u povijesti.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO Lagano jelo sa sezonskim štihom: Lactose free orzoto sa šparogama i mladim lukom