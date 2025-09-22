Razveli se za manje od godinu dana: Otkrili šokantne razloge zašto im je brak propao

Članovi BuzzFeed zajednice ispričali su zašto su se odlučili na razvod nakon manje od godinu dana braka. Priče koje su podijelili bile su, u najmanju ruku, iznenađujuće. Evo što su otkrili:

"Bila sam u bolnici zbog spontanog pobačaja, a on je izašao u grad s drugom ženom. Naš brak je trajao devet mjeseci."

— Anonimno

"Bili smo u braku šest mjeseci. Moja rođakinja se udavala, ali on nije mogao dobiti slobodno na poslu da ide sa mnom. Ništa strašno. Kad sam se vratila kući, nazvala sam ga na posao da mu javim da sam stigla, a tamo su mi rekli da je zatražio slobodno kako bi išao na obiteljsko vjenčanje. Nazvala sam ga na mobitel, javila se neka djevojka. Iste noći, prije nego što se vratio kući, iselila sam se. Danas je oženjen tom djevojkom."

—Anonimno

'Čekao bi da zaspim kako bi se drogirao'

"U našem ormaru s dokumentima pronašla sam nalaze sa sveučilišne klinike... pokazivali su da je pozitivan na herpes i klamidiju, što je bio dokaz da me vara. Bili smo u braku sedam mjeseci!"

—Anonimno

"Doslovno dan nakon vjenčanja, priznao mi je da je uzimao teške droge tijekom cijele naše veze. Rekao je da mi nije htio reći prije braka jer je znao da se inače ne bih udala za njega. Čekao bi da zaspim kako bi se drogirao. Nikad prije nisam bila u doticaju s drogama pa nisam prepoznavala znakove. U tom sam trenutku izgubila svako poštovanje i ljubav prema njemu jer mi je lagao. Trebalo mi je nekoliko mjeseci da kažem roditeljima, ali kad sam im rekla, pružili su mi ogromnu podršku i rekli da se vratim kući."

—Anonimno

"Njegove loše navike su se samo pojačale. Ono malo što je doprinosio prije braka, nestalo je nakon vjenčanja. Kap koja je prelila čašu bila je kad je hospitaliziran zbog zatajenja jetre. Čekala sam da se 'skocka' prije nego što smo se vjenčali, da bih samo nekoliko mjeseci kasnije otkrila da je cijelo vrijeme pio, i to toliko da mu je jetra počela otkazivati. Ubrzo nakon toga podnijela sam zahtjev za rastavu."

—Anonimno

"Sve je bilo sjajno dok smo hodali (neko smo vrijeme bili u vezi na daljinu). Onda smo se vjenčali, a on je izgubio interes za seks. Zbog njega sam se preselila u drugi grad, a on me optužio da se više 'ne isplati truditi' oko mene. Izdržala sam tri mjeseca i otišla."

—Anonimno

'Oženio me samo zbog mog novca'

"Bio je nevjerojatno neuredan. Nakon tuširanja bi ostavio kupaonicu potpuno mokru, voda bi bila posvuda po umivaoniku i podu, iskoristio bi i zaprljao gotovo sve ručnike, a zatim ih ostavio na podu."

—Anonimno

"Sestra mog bivšeg muža stalno se svađala s njim, govoreći mu da ne želi da me voli. Noć prije vjenčanja pokušala je pobjeći od kuće kako bi spriječila vjenčanje. Trebala sam taj znak upozorenja shvatiti ozbiljno i odustati od svega."

—Anonimno

"Slučajno sam čula razgovor koji je moj bivši muž vodio s prijateljem. Rekao je da me oženio samo zbog mog novca i da ne osjeća nikakvu ljubav."

—Anonimno

"Pokušala sam otkazati vjenčanje tri tjedna prije. On je odgovorio na sve moje brige, pa sam ipak pristala, iako nisam bila sretna mladenka. Ispostavilo se da je sve što je rekao tijekom našeg trosatnog razgovora bila laž. Također, od dana vjenčanja se promijenio – ili točnije, pokazao je svoje pravo lice. Transformacija je bila zapanjujuća, ali ne na dobar način. Medeni mjesec je bio užasan nakon što se ozlijedio prvog dana, zbog čega smo dva puta morali na hitnu. Na kraju, moja se djeca nisu slagala s njim kad se uselio. Bilo je neugodno i nesretno za sve nas. Zamolila sam ga da ode nakon dva mjeseca, svjesna da ni vrijeme ni trud neće popraviti stvari i da ne želim nastaviti s brakom. Voljela bih da sam bila iskrena prema sebi i dovoljno hrabra da otkažem vjenčanje na vrijeme."

—Anonimno

'Uhvatio sam je u krevetu sa sestrom i strap-onom'

"Bio je tako drag i divan dok smo hodali, ali nakon naše prve zajedničke noći (moje posljednje kao djevice), počeo je raditi stvari poput naređivanja, a ne traženja, da mu ispeglam košulju, i ljutio bi se ako ne bi bila spremna nakon što bi se on na brzinu otuširao."

—Anonimno

"Uhvatio sam je u krevetu sa sestrom i strap-onom. Istog trena sam pobjegao glavom bez obzira."

—Anonimno

"Razveli smo se za manje od godinu dana. Jednog dana mi je rekao da će uvijek voljeti svoju bivšu ženu."

—Anonimno

"Bili smo u vezi dvije godine prije nego što me zaprosio. Sve je bilo lako i jednostavno dok se nismo vjenčali i on dobio posao u otmjenom country klubu. Odjednom je umislio da je 'jedan od njih' i počeo spavati s jednom od žena za koje je radio. Sumnjala sam da se nešto događa, ali sam pustila. Manje od četiri mjeseca nakon vjenčanja, jednostavno je prestao dolaziti kući. Nije odgovarao na moje pozive, ignorirao je poruke i prestao razgovarati sa mnom. Razveli smo se manje od godinu dana nakon vjenčanja."

—Anonimno

"Uletjela sam u svoj prvi brak. Zatrudnjela sam s drugim dečkom, ali njega uopće nije zanimalo roditeljstvo. Otišao je, ali uskočio je naš zajednički prijatelj. Mislila sam da je on moj vitez na bijelom konju. Ponudio se da bude tu za mene i moje dijete. Vjenčali smo se ubrzo nakon rođenja mog sina, ali brzo je postalo očito da on ne razumije sve životne promjene koje donose djeca i brak. Rastali smo se nakon tri mjeseca."

—Anonimno

'Lagao mi je o svemu'

"Čekala je da se vjenčamo kako bi mi ukrala identitet i do maksimuma iskoristila hrpu kreditnih kartica koje su stizale na našu zajedničku adresu."

—Anonimno

"Bili smo zajedno pet godina prije braka. Nikad nisam shvatila koliko sam ja radila za njega i za nas, a koliko je on malo doprinosio. Četiri mjeseca nakon vjenčanja, trebala mi je hitna operacija crijeva. Bila sam u bolnici dva tjedna. Nije me posjetio niti jednom. Žalio se što me mora pokupiti iz bolnice kad su me otpustili. Dok sam se oporavljala, i dalje je očekivao da čistim i kuham za njega (iako sam imala stroga ograničenja u podizanju tereta i bila na tekućoj dijeti). Nisam mogla zamisliti da se moram brinuti o takvom nezrelom muškarcu uz djecu koju bismo možda imali u budućnosti. Podnijela sam zahtjev za razvod šest mjeseci nakon vjenčanja."

—Anonimno

"Dva mjeseca moj muž mi je lagao o svemu. Vjenčali smo se nakon tri mjeseca veze (glupa pogreška). Bili smo ludo zaljubljeni. Vjenčali smo se, da bih otkrila da on ima potpuno drugi život. Gledala sam mu mobitel i pronašla tajni Instagram profil gdje je oženjen i ima dvoje djece. Razveli smo se."

—Anonimno

"Ukratko: Nakon devet mjeseci 'bračne idile', rekao je: 'Ti si moja žena i radit ćeš kako ja kažem!' Moj sadašnji muž kaže: 'Ti si moja žena i ja ću raditi kako ti kažeš!'"

—Anonimno

"Ubrzo nakon vjenčanja, moj je muž odlučio da konačno ima slobodu i financijsku sigurnost (zahvaljujući meni) da 'pronađe sebe'. Bez da mi je rekao, dao je otkaz na poslu učitelja i trenera koji je radio 10 godina kako bi se okušao u profesionalnoj proizvodnji piva, što mu je do tada bio samo hobi iz garaže. Ispostavilo se da je upoznao prave ljude u krivo vrijeme i postao glavni pivar u jednoj od najvećih pivovara u našoj državi dok je tek počinjala s radom. Međutim, budući da su tek počinjali, plaću je dobivao vrlo neredovito, ako uopće. Govorio mi je da izdržim, ali to je bilo nemoguće u našoj novoj kući s jednom plaćom. Rate kredita za kuću plaćali smo mojom kreditnom karticom. Taman kad je pivovara počela uspijevati, dobio je otkaz jer su htjeli nekoga s više iskustva. Ubrzo nakon toga, rekao mi je da više nije siguran je li brak uopće dio njegovih planova, a djeca definitivno nisu."

'Tri mjeseca prije vjenčanja otkrila sam da ima dijete'

"To je bila kap koja je prelila čašu. Tek nakon razvoda saznala sam da je unovčio svoja dva mirovinska fonda i nije ostavio dovoljno za penale, što je išlo na našu zajedničku poreznu prijavu. Pod 'zajedničku' mislim da sam ja u razvodu ostala sa svim tim dugom, uključujući i dug na kreditnoj kartici, jer on i dalje nije imao primanja. Na kraju je počeo izlaziti sa cimericom koju je upoznao preko Craigslist-a i napravio joj je dijete unutar prvih nekoliko mjeseci nakon naše rastave. Sada imaju troje djece, a ona je majka kućanica jer je on našao posao kao IT regruter s plaćom od najmanje 200.000 dolara. Za njezinu trudnoću I ogromnu promjenu primanja saznala sam preko poruke koju mi je 'slučajno' poslao, a bila je namijenjena njoj. Prošla sam kroz valove depresije, kratka razdoblja beskućništva i na kraju bankrot."

—Anonimno

"Tri mjeseca prije vjenčanja, otkrila sam da ima dijete. Dijete je začeto prije nego što smo se upoznali, pa sam nastavila s planovima za vjenčanje. Udala sam se tjedan dana nakon što sam diplomirala medicinu (sa studentskim kreditom, ali bez duga na kreditnim karticama). Preselili smo se u Michigan zbog moje specijalizacije, a on je odbijao naći posao i čak nije plaćao alimentaciju. Radila sam 80 sati tjedno, a on je očekivao da čistim kuću i kuham večeru dok on cijeli dan gleda TV. Sa strane sam šivala poplune kako bih zaradila dodatni novac."

"Onda sam saznala da ima 30.000 dolara duga na kreditnim karticama. Nakon 11 mjeseci njegove lijenosti, prekinula sam sve. Zatim me tužio za alimentaciju i novac za preseljenje natrag u LA. Pokušao je reći sudu da me uzdržavao dok sam studirala medicinu. To sam lako opovrgnula, jer je on još uvijek živio s roditeljima, a ja sam živjela u autu (spavala bih u praznim bolničkim sobama). Pokušao mi je pripisati svoj dug s kreditnih kartica. To je bilo prije 20 godina. Duže sam se borila na sudu nego što sam bila u braku s njim. Mislio je da je oženio doktoricu i da više ne mora raditi."

—Anonimno

'Bio je gay...'

"Bio je gay. Iskoristio je mene, mog sina i moje obiteljsko ime kao paravan dok je pregledavao stranice za upoznavanje i nalazio se s muškarcima. Ispostavilo se da je prije našeg braka imao dvogodišnju fizičku vezu s muškarcem na fakultetu. Nakon što smo se vjenčali, napravio je profil na Scruffu (gay aplikacija za upoznavanje) kako bi nekoga pronašao. Bio je emocionalno i verbalno nasilan prema meni jer je bio frustriran što ne može biti otvoren, a sve je kulminiralo time da mi je priznao da je gay PREKO PORUKE. Htio je ostati u braku, ali živjeti odvojeno i viđati druge ljude."

—Anonimno

"Imali smo predivno vjenčanje na Floridi, navodno prvo za oboje. Pet mjeseci kasnije, stiglo je pismo iz države Oregon sa zahtjevom za neplaćenu alimentaciju za njegovo dvoje djece iz drugog braka. Pronašli su ga putem naših vjenčanih podataka. Da. Razveli smo se točno sedam mjeseci kasnije."

—Anonimno

"Varao me gotovo cijelo vrijeme. Jedna od njegovih djevojaka, koja mu je bila bivša, ostala je trudna. Nisam to ni saznala dok nisam otišla. Samo sam znala da nešto nije u redu i otišla sam."

—Anonimno

'Varala me cijelo vrijeme'

"Moja sada bivša žena jedne noći nije došla kući. Sin me nazvao, plačući, jer je nije bilo kad se probudio za školu, a nije se javljala na telefon. Konačno sam je uspio dobiti, i tada je sve priznala. Priznala je da me varala tijekom cijele naše šestogodišnje veze. Naš brak nije izdržao ni osam mjeseci."

—Anonimno

"Čini se kao sitnica, ali dobila sam COVID-19 u kolovozu 2021. U to vrijeme u Velikoj Britaniji, svatko tko je bio pozitivan, kao i oni s kojima je živio, morao je u samoizolaciju na 10 dana. Bila sam u izolaciji, radila od kuće i pokušavala voditi kućanstvo i zabavljati psa dok sam se osjećala užasno od COVID-a. Budući da priroda posla mog muža nije dopuštala rad od kuće, on je samo 10 dana sjedio na kauču uz TV i PlayStation, ne mičući prstom da pomogne po kući ili oko psa. Nakon godinu dana braka u kojem sam se morala boriti s njim oko svega, čak i oko iznošenja smeća, ovo je bila kap koja je prelila čašu. Nisam ponosna što je veza završila na dan naše prve godišnjice braka, ali nisam više mogla pristati na takav život."

—Anonimno

"Bili smo u vezi dvije godine i uspostavili slične poglede na budućnost (kupiti kuću, imati djecu, ostati u svojim karijerama) prije nego što smo se brzo vjenčali kod matičara u studenom. Nakon što smo se zakonski vjenčali, počeli smo planirati vjersku ceremoniju kako bismo zadovoljili naše proširene indijske obitelji, koja se trebala održati u lipnju, sedam mjeseci nakon našeg vjenčanja. Kako se bližio taj dan proslave, njegove prave boje su počele izlaziti na vidjelo, a ja sam prekasno shvatila znakove da sam se udala za narcisa. Jednom kad sam počela uviđati da njegova osobnost nije ista, naši životi su se pretvorili u potpuni kaos."

"U siječnju me stalno pokušavao natjerati da zatrudnim, što mi je bilo čudno, jer je znao da moramo čekati do nakon vjerske ceremonije. Stoga sam malo istražila jer sam morala slijediti svoj instinkt da nešto nije u redu i otkrila sam da se neprimjereno dopisuje s drugim ženama i troši našu ušteđevinu na OnlyFans. Kad sam ga suočila s tim, pao je na pod plačući i moleći me da mu oprostim. Međutim, kad sam rekla da mu ne mogu oprostiti ako ne potraži stručnu pomoć, ustao je, podsmjehnuo se i rekao mi da nikad nije ni želio imati djecu, a zatim je otišao. U ožujku sam odmah otkazala sve što smo planirali i odnijela njegove stvari kod njegovih roditelja, a on me izbjegavao dok ga nisam ulovila na njegovom poslu i uručila mu papire za razvod."

—Anonimno.

POGLEDAJTE VIDEO Zdravstveni odgoj od listopada u riječkim školama, dogodine i u Zagrebu. Zašto je podijelio javnost?