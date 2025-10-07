Ostavila zaručnika zbog obitelji lutaka, a sada traži partnera: 'Dobila sam pismo iz Hrvatske'

U svijetu gdje mnoge žene sanjaju o princu na bijelom konju, trbušna govornica i komičarka April Brucker nudi osvježavajuće iskrenu perspektivu. Sa 41 godinom i karijerom izgrađenom na humoru i lutkama, April je umorna od nerealnih očekivanja i ljubavnih razočaranja. Njena potraga za partnerom nije bajka; to je pragmatična misija s jednim, ključnim uvjetom.

"Odustala sam od gospodina Pravog. Sada očajnički tražim gospodina Uredu," priznaje Brucker. Ova izjava sažima njenu novu životnu filozofiju – spoznaju da savršenstvo često donosi više boli nego radosti, a da je prava sreća možda u prihvaćanju nečega što je jednostavno... u redu.

Ultimatum koji joj je promijenio život

Priča o Brukckerinoj potrazi za ljubavlju neraskidivo je vezana uz njenu strast. Odrastajući u malom gradu izvan Pittsburgha, otkrila je talent za trbušni govor sasvim slučajno, gledajući televizijski specijal o Edgaru Bergenu. Ono što je počelo kao obiteljska šala, s lutkom Groucha Marxa dobivenom za Božić, preraslo je u životni poziv.

No, taj poziv došao je na naplatu kada je upoznala muškarca za kojeg je mislila da je "onaj pravi". Zaručili su se, no njena strast prema lutkama postala je problem.

"Rekao mi je: 'Ili ja, ili lutke'", prisjeća se Brucker. "U početku sam mislila da se šali. A onda je postao ozbiljan, govoreći mi kako njegovi prijatelji misle da su lutke glupe."

U strahu da će ga izgubiti, poslušala ga je. Spremila je svoje lutke pod krevet i provela, kako kaže, najjadniju godinu svog života. Izgubila je kilograme, postala depresivna, a veza se raspadala. Shvatila je da je njen zaručnik kontrolirajući i nevjeran. Prelomni trenutak dogodio se jedne večeri dok je, plačući, ispod kreveta ugledala svoje zaprašene prijatelje.

"Izvukla sam lutku May Wilson, stavila je na ruku i rekla: 'May, nedostaješ mi'. A ona je odgovorila: 'I ti meni'", priča Brucker. "Pitala sam je što da radim, a May je rekla: 'Reci mu da si odabrala lutke'."

Te iste večeri, s lutkom na ruci, suočila se sa zaručnikom. Preko May Wilson mu je poručila: "Oprostite, April je odabrala. I to niste vi. Sayonara, gubitniče." Bio je to, kaže, osjećaj nevjerojatne slobode.

Vojska od 38 "djece" i trošak od 46.000 eura

Danas je Brucker ponosna "majka" 38 lutaka, koje naziva svojom djecom. Briga o njima nije jeftina – godišnje na njihovo održavanje, odjeću, popravke i putovanja troši i do 46.000 eura. "Znam da nisu prava djeca, ali oni su moja djeca. Ljudi svoje mačke i pse stalno nazivaju djecom," objašnjava ona.

Ovaj trošak ne vidi kao hir, već kao ulaganje u karijeru. "Kao što pisac treba novo prijenosno računalo, ja ne mogu nastupati bez njih. Ako izgledaju oronulo, nitko me neće angažirati. To je ulaganje novca da bih zaradila novac," ističe Brucker, koja iza sebe ima devetomjesečnu rezidenciju u Las Vegasu, nastupe na Off-Broadwayu u predstavi "Murdered By The Mob" i brojne televizijske angažmane na postajama poput TLC-a, ABC-a i CBS-a.

Njena posvećenost je apsolutna. "Vježbam svaki dan. Prijatelji me zovu da ostanemo vani do kasno, ali ja im kažem da moram ići kući vježbati. To je strast, poziv. Možda i ovisnost, ali ne mislim da je loša," kaže ona.

Potraga za partnerom koji razumije

Odluka da izabere lutke umjesto muškarca donijela joj je profesionalni uspjeh i svjetsku slavu nakon što je njena priča objavljena u Daily Mailu, no ostavila je prazninu u njenom ljubavnom životu. Ipak, ne odustaje. Njena potraga za "Gospodinom Uredu" ima jasne kriterije.

"Mora voljeti lutke. To je broj jedan. I mora imati dobar smisao za humor," navodi. Pisma obožavatelja stižu joj iz cijelog svijeta, a među njima se našla i jedna posebno zanimljiva poruka. "Jedan dečko mi je pisao na hrvatskom. Napisao je da sam prelijepa, da želi spasiti mene i moje lutke, držati me i ljubiti. Kad sam ga pitala može li primiti poštu, rekao je da ne može, ali da se nada da će me 'držati za 50 godina'. Priznao je da je u zatvoru u Hrvatskoj!" priča kroz smijeh.

Iako još nije upoznala svog princa – ili barem "Gospodina Uredu" – Brucker mašta o vjenčanju. "Željela bih da sve moje lutke budu na mom vjenčanju. Neke bi bile djeveruše, a neke kumovi," otkriva.

Za April Brucker, izbor je bio jasan. Odbacivši toksičnu vezu, odabrala je ne samo svoje lutke, već i sebe. Njena priča nije samo anegdota o ženi s neobičnom strašću; to je podsjetnik da je ponekad najhrabriji korak u potrazi za ljubavlju odustati od fantazije i prigrliti stvarnost, ma koliko ona bila "samo" u redu. Jer, kako sama kaže: "Lutke me nikada nisu razočarale. Za razliku od muškaraca."

