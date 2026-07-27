On je zaista pomaknuo granice: Otrčao je 50 maratona u 50 saveznih država SAD-a u 58 dana

Još prije nekoliko mjeseci praktički nije imao nikakvo trkačko iskustvo. Ipak, 24-godišnji Britanac Henry Moores odlučio se na izazov koji bi obeshrabrio i iskusne maratonce, u 58 dana otrčati 50 maratona u svih 50 američkih saveznih država. Na kraju je pretrčao više od 2.000 kilometara i prikupio više od 30 tisuća funti (oko 35 tisuća eura) za dječju onkološku humanitarnu organizaciju.

Henry je putovanje započeo u travnju u New Yorku. S prijateljem Tomom unajmio je automobil i tijekom manje od dva mjeseca proputovao Sjedinjene Države uzduž i poprijeko. Ukupno su automobilom prešli oko 27 tisuća kilometara, a u svakoj državi Henry je istrčao jedan maraton.

''Prošao sam kroz neke od najtežih trenutaka u životu''

''Nismo imali isplanirano baš ništa. Često smo vozili pet do osam sati, zatim bih otrčao maraton i gotovo uopće ne bih spavao. Tri tjedna funkcionirali smo bez ikakvog treninga ili prethodnog trkačkog iskustva'', opisuje.

Posljednji maraton završio je 17. lipnja na Havajima. Najteže mu, kako kaže, nije bilo fizičko opterećenje, već psihička iscrpljenost. ''Prošao sam kroz neke od najtežih trenutaka u životu. Da me ljudi kod kuće nisu svakodnevno bodrili, iskreno ne vjerujem da bih to uspio'', priznaje. Ipak je ustrajao i doživio nezaboravno iskustvo. ''Najbolji dio bilo je upoznavanje ljudi, sklapanje novih prijateljstava diljem svijeta i upoznavanje svijeta vlastitim očima. Zahvaljujući tome shvatio sam koliko se stvarnost razlikuje od granica i predodžbi koje često stvaraju društvene mreže.''

Cijeli je izazov dijelio na društvenim mrežama, a cilj je bio jasan: prikupiti novac za organizaciju Be More Fab Children’s Cancer Charity koja pomaže djeci oboljeloj od raka. Nije to bila slučajnost – Henry je tu organizaciju podržavao i ranije. Nakon završetka posljednjeg maratona poslao je poruku svima koji su pratili njegovo putovanje: ''Želim da ovo bude poruka svima – slijedite svoje snove i nikada ne odustajte.''

Za Henryja ovo nije prvi ovakav projekt. Već prošle godine privukao je pažnju javnosti kada je pješice prešao više od 2.000 kilometara od engleskog Manchestera do španjolskog otoka Ibize također kako bi prikupio novac u humanitarne svrhe.

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