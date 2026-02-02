U 50-ima otkrila ples na šipci, pomaže joj kod kontrole bolesti: ‘Nalazi nikad nisu bili bolji'

Leisha Bond, ugledna odvjetnica iz Kenilwortha u Warwickshireu, tvrdi da je u najboljoj fizičkoj formi u životu otkako je, u pedesetima, sudnicu zamijenila studijem za ples na šipci. Bond (52) nakon dana provedenog na sudu skida odvjetničku odore i periku, a navečer se presvlači u čizme iznad koljena i bikini kako bi uvježbavala plesne koreografije na šipci.

Obiteljska odvjetnica prvi se put okušala u toj aktivnosti prošlog siječnja, nakon što je osjetila da joj u životu „nešto nedostaje“, no danas trenira pet puta tjedno i tvrdi da se nikada nije osjećala samopouzdanije. Majka jednog djeteta kaže da se sada osjeća zdravije nego u tridesetima, a ples na šipci pokazao se gotovo čudesnim za kontrolu njezina dijabetesa tipa 1.

"Mislim da sam, kad sam navršila 50, prolazila kroz svojevrsnu krizu. Svi kažu da život počinje u četrdesetima — moje su četrdesete bile sjajne. No što vam preostaje kao nešto čemu se možete veseliti u pedesetima? To je uglavnom perimenopauza i buđenje s nekom novom ozljedom samo zato što ste spavali u nezgodnom položaju", rekla je. "Svoj posao radim od 1999. godine, većina ljudi koji su sa mnom započeli karijeru danas su suci, ali to me nije privlačilo."

Sve samo ne sportski tip

"U listopadu 2024. godine dobila sam ponudu da preuzmem vođenje odjela za obiteljsko pravo — kontaktirali su me ‘headhunteri’, prihvatila sam posao i dala otkaz", objasnila je Bond. "Međutim, nakon što sam započela na novoj poziciji, nešto mi nije djelovalo kako treba. Nisam se osjećala potpuno ispunjeno, kao da mi nešto nedostaje. A pokazalo se da je to - ples na šipci."

Bond je poželjela izaći iz zone komfora te je na internetu potražila lokalne sate plesa na šipci. Počela je pohađati treninge u studiju Pole Elevation u Coventryju i vrlo se brzo zaljubila u tu aktivnost.

"Ne znam točno zašto, ali sjećam se da sam na Googleu pretraživala tečajeve plesa na šipci u svojoj blizini. Mislila sam da će to biti izazov i nešto potpuno izvan moje zone komfora", objasnila je.

"U školi sam bila sve samo ne sportski tip — bila sam dijete koje su uvijek posljednje birali za ekipe. Utrka s jajetom i žlicom bila je najviše što sam mogla postići", ispričala je. "Počela sam u siječnju 2025. godine i išla sam na jedan trening tjedno. U veljači sam dodala još jedan sat pa sam trenirala dvaput tjedno."

Sve se, kako kaže, zakotrljalo i sada trenira pet puta tjedno. Treninzi su tijekom tjedna i jedan dan vikendom. Kaže kako zna biti zahtjevno. "Kad tek počnete, radite osnovne stvari, ali one vam nisu prirodne. Svatko je barem jednom šutnuo loptu, ali nitko se ne vrti oko šipke", objasnila je.

Pomaže joj za dijabetes tipa 1

Objasnila je kako je atmosfera u studiju izrazito pozitivna, a zajednica kakvu ondje doživljava nema premca u njezinim iskustvima. Naglasila je da je riječ o pozitivnom odnosu prema tijelu svih oblika i veličina – u studiju svatko radi po vlastitim mogućnostima i napreduje vlastitim tempom.

Bond smatra da je ples na šipci potpuno transformirao njezino tjelesno stanje zahvaljujući zahtjevnom režimu treninga, te tvrdi da je sada u najboljoj formi u životu, piše Mirror.

"Uopće ne bavim se nijednim drugim oblikom vježbanja. U četrdesetima sam išla u teretanu, radila to nekoliko godina kako bih ojačala gornji dio tijela", rekla je. "Ali bilo mi je dosadno i precijenjeno — čekala bih sat i pol dok neki tip odradi svojih 10 serija po 30 ponavljanja."

Godinu dana prije lockdowna bavila se penjanjem, ali može biti, kako kaže, usamljenički sport. Jedino što je zaista uporno trenirala je ples na šipci, i to je doslovno sve čime se sada bavi.

''Prije nego što sam počela s plesom na šipci, godinu dana se uopće nisam bavila nikakvom tjelesnom aktivnošću. U tridesetima nisam bila ni približno u formi. Sada sam u najboljoj kondiciji u životu, iako se sporije oporavljam. Također imam dijabetes tipa 1 od svoje 12. godine, a moj nedavni krvni test vjerojatno je najbolji ikada — doslovno najbolji koji sam ikada imala.“

Obitelj i prijatelji podržavaju njezin izbor, a Bond smatra da joj je jednostavno u prirodi da izaziva konvencije.

"Netko mi je jednom na zabavi rekao: ‘Misliš li da je to primjereno za odvjetnicu?’ — i to je bila druga žena. Nisam definirana svojim poslom niti onime što radim izvan njega."

Tijekom vremena, skupila je puno modrica

Bond se više sviđaju trikovi nego plesovi, jer, kako kaže, ima memoriju zlatne ribice kad su u pitanju plesne sekvence i teško pamti redoslijed, pa joj trikovi više odgovaraju. Također uživa u plesovima koji uključuju korištenje stolca.

Posebno voli kada visi naglavačke samo nogama, osjećajući se poput šišmiša, što obožava. Pri jednom takvom pokušaju slomila je rebro – vjeruje da je došlo do lošeg zaokreta i da je udarila rebro o šipku. Ples na šipci može biti opasan, budući da postoji rizik od pada. Većina plesova uključuje udarce šipkom, koji ostavljaju modrice i bole, a tijekom vremena skupila je nekoliko prilično zanimljivih modrica.

Leisha sada potiče sve žene da se okušaju u ovom sportu, savjetujući potencijalne plesačice da odbace predrasude. "Probajte, savjetujem, nemojte se ograničavati na ono što mislite da je primjereno za vašu dob ili veličinu", poručila je. "Ne idete kao odvjetnica, majka ili supruga — idete kao vi sami."

"To je jedina stvar koju radimo za sebe. Često mi kažu da sam prilično ‘ekstra’. Stopiti se s masom za mene je svojevrsno pakleno iskustvo. Mislim da mnogi ljudi odvjetnike smatraju prilično otuđenima, a dio mog šarma je u tome što se mogu povezati s bilo kim", dodala je Bond. "Pitali su me hoće li to utjecati na slučajeve i klijente. To je konzervativna profesija, a ja sam u pravnom svijetu poznata po pomalo neobičnom stilu odijevanja. Neću kršiti pravila, ali volim pomaknuti granice."

