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Nakon 30 godina braka se razvela i preselila iz SAD-a u Italiju: 'Jako mi nedostaju djeca i unuci'

Nakon 30 godina braka se razvela i preselila iz SAD-a u Italiju: 'Jako mi nedostaju djeca i unuci'
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Foto: Jam Press/Jam Press/Profimedia

Nakon 30 godina braka razvela se, dala otkaz na poslu, prodala gotovo svu svoju imovinu i odlučila otići te započeti novi život 8000 kilometara dalje – u talijanskom Palermu

29.6.2026.
19:20
Magazin.hr
Jam Press/Jam Press/Profimedia
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Dok većina ljudi nakon šezdesete razmišlja što posaditi u vrtu ili kakvi su popusti u supermarketima, Amerikanka Cindy Sheahan (64) iz Chicaga upravo je u toj dobi odlučila napraviti radikalnu životnu promjenu. Nakon 30 godina braka razvela se, dala otkaz na poslu, prodala gotovo svu svoju imovinu i odlučila započeti novi život 8000 kilometara dalje – u talijanskom Palermu. Kod kuće je ostavila svoj stari život i četvero odrasle djece te sama krenula u avanturu.

Nakon 30 godina braka se razvela i preselila iz SAD-a u Italiju: 'Jako mi nedostaju djeca i unuci'
Foto: Jam Press/Jam Press/Profimedia

Na promjenu ju je potaknulo shvaćanje da samo preživljava. ''Bila sam umorna, razočarana i frustrirana. Više nisam voljela muža. Bio je sjajan partner, ali nismo bili tim'', objašnjava. Konačno su je probudile i prerane smrti nekoliko njezinih prijatelja. ''Moja vlastita smrtnost postala je kristalno jasna i shvatila sam da možda nemam još puno dana za uživanje'', kaže otvoreno Cindy.

Najprije je odlučila ''testirati teren'' i sposobnost života izvan doma pa je krenula na tromjesečno putovanje kroz šest zemalja. No nakon povratka shvatila je da je uredski život više ne privlači. S ruksakom na leđima obišla je još četrnaest država, dok je nije osvojio upravo Palermo. ''Tempo života, vino, hrana i energija – sve sam to obožavala'', kaže Cindy.

Nakon 30 godina braka se razvela i preselila iz SAD-a u Italiju: 'Jako mi nedostaju djeca i unuci'
Foto: Jam Press/Jam Press/Profimedia

Danas za najam stana u Italiji plaća oko 1000 eura mjesečno, uči talijanski, pije espresso i uživa u životu bez budilice. Ipak, nedostaje joj obitelj. ''Zaista uživam u vremenu koje provodim sama, ali jako mi nedostaju djeca i unuci. Morala sam prestati živjeti malim životom i početi živjeti velikim životom koji zaslužujem'', kaže.

Redovito se vraća u SAD i djeci za Božić poklanja avionske karte. ''Prvi korak je najteži – nakon toga svemir preuzima kontrolu. Ovo je moj jedini dragocjeni život i živim ga što bolje mogu'', zaključuje Cindy.

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OtkazRazvodPreseljenjeItalijaSad
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