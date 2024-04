William Conrad (25) i njegova djevojka Levi Coralynn (26) žive u Kanadi, a zajedno su tri godine. Conrad je dečko koji ostaje kod kuće, ilitiga muška kućanica, dok ih Coralynn, kreatorica sadržaja, financijski podupire. Conrad je prije radio kao informatički tehničar, ali ne planira se vratiti na posao, piše Business Insider.

"Zadnje tri godine sam muška kućanica. Kuham, čistim i perem rublje i nikad nisam bio sretniji. Moja djevojka na društvenim mrežama zarađuje dovoljno da nas oboje financijski opskrbi. Ona radi od kuće, a ja obavljam 90 posto kućanskih poslova. Naša dinamika u velikoj mjeri okreće društvene norme naglavačke, ali nam to ide i volimo to. To što sam muška kućanica omogućuje mi da radim ono što volim", otkrio je William.

On se budi malo ranije od svoje djevojke i skuha im kavu. Nakon doručka i druženja s Levi, William priprema ručak ili obavlja kućanske poslove dok ona radi.

"Budući da ona radi od kuće, gotovo svaku minutu svakog dana provodimo zajedno, što volim jer mi je prije svega najbolja prijateljica. Nikada nismo imali perspektivu 'ovo je moj novac, ovo je tvoj novac'. On je uglavnom zajednički, a većinu naših kupnji ionako obavljamo zajedno", ispričao je William.

On svojoj djevojci pomaže u njenom poslu i vodi njihovo kućno knjigovodstvo. "Dok sam odrastao, nisam imao jak osjećaj što želim raditi, ali sam znao da ne želim cijeli dan sjediti u uredu i gledati u monitor. Uvijek sam volio stvarati nešto i raditi svojim rukama, ali završio sam studij informatike", rekao je mladić.

'Imam i ženske i muške karakteristike'

"Kad sam upoznao Levi, radio sam u svijetu tehnologije. Bila je prezauzeta karijerom kreatorice sadržaja i trebala joj je pomoć u vođenju posla. Mislila je da bih joj savršeno odgovarao i pitala me bi li radio za nju. Tako sam dao otkaz i postao muška kućanica s punim radnim vremenom. No, kuhao sam i šivao prije nego što sam uopće upoznao Levi", dodao je.

William je 2022. kreirao svoje profile na društvenim mrežama kako bi "svijetu pokazao nježniju vrstu muškosti".

"Moje objave uglavnom prikazuju obroke koje kuham za Levi, kako joj pletem kosu, porubljujem odjeću ili popravljam stvari po kući. Ja sam blag i nježan, a komentari moje većinom ženske publike su izrazito pozitivni. Došlo je do prezasićenja toksičnom muževnošću na internetu. Djevojka i ja smo vidjeli tu potrebu i priliku da predstavimo ljubaznog muškarca punog ljubavi. Jedna stvar na koju sam jako ponosan je pokazivanje dualnosti koju muškarac može imati. Imam i ženske i muške karakteristike, ali sam ipak muškarac", otkrio je.

"Mnoge žene traže muškarca koji će im skuhati fino jelo i biti nježan, ali možda premalo muškaraca cijeni te stvari. Mislim da bi toksična muškost na društvenim mrežama mogla mladim muškarcima i dječacima dati iskrivljenu perspektivu o tome što žene žele. Nadam se da ću nadahnuti druge muškarce da se više oslone na svoje ženske osobine bez osjećaja da to ugrožava njihovu muškost", istaknuo je William.

