Svekrva joj za Božić poklonila uvredljiv poklon: 'Ipak sam se ja zadnja smijala'

Jedna se žena na Redditu požalila na svekrvu jer joj je, kako je rekla, poklonila "najgori" božićni poklon koji se može zamisliti, ali uspjela joj se, kaže, i osvetiti nakon što je otvorila dar.

U komentarima su korisnici pohvalili ženu jer smatraju da je nepristojnoj svekrvi održala lekciju. Žena je objasnila da se udebljala 30 kilograma tijekom pandemije te je odlučila učiniti nešto u vezi s tim ove godine kako bi poboljšala svoje zdravlje.

Želeći smršavjeti na zdrav način, i kako bi bila sigurna da će i održati ciljanu težinu, odlučila je unijeti male promjene u prehranu i navike vježbanja, što joj je pomoglo da izgubi oko jednog do dva kilograma na tjedan, piše The Mirror.

"Nije bilo super lako pratiti te promjene, ali sam se držala toga. Do rujna sam dosegla svoju ciljanu težinu od 75 kilograma", otkrila je žena.

No, čini se da to nije bilo dovoljno brzo za njenu svekrvu, koja ju je odlučila suočiti s njenom težinom na božićnoj zabavi.

"Svekrva mi je za Božić kupila vagu, što je poznato kao najgori dar. Ne viđam svekrvu prečesto", napisala je žena.

Razočarana svekrva

"Moja osveta je to što sam do trenutka kada mi je poklonila vagu već izgubila svoju pandemijsku težinu zbog koje me je pokušala posramiti", dodala je.

"Imam vagu i radi, ali je malo stara. Moja svekrva je, izgleda, bila razočarana što njena 'poruka' nije bila potrebna, a ja sam već riješila problem. Tako da sam barem uživala u sitnoj osveti", otkrila je žena.

Ubrzo su se u komentarima oglasili brojni korisnici koji su ženi dali podršku.

"Preporučujem da joj poklonite neke knjige za samopomoć u odnosima i kremu protiv starenja", napisao je jedan reditor.

"Poklonite joj tu vagu za rođendan", predložio je drugi.

"To je smiješno. Zahvalite joj na vagi svaki put kad je vidite. Dajte joj do znanja da je jako lijepo imati mali podsjetnik na to kako možete održavati svoju idealnu težinu", savjetovao je jedan od reditora.

