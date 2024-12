Suprug joj je davao bolesna pravila, a onda brutalno napao: 'Osjetila sam kako mi pucaju rebra'

Joanna (37) četiri je godine trpila kontroliranje i nasilje koje je počinio njezin tadašnji suprug Adrian Geary (36). Osim učestalih strašnih fizičkih napada, Joanna je morala poštovati niz bolesnih pravila, primjerice govorila je samo kada bi joj on to dopustio, a ako bi prekršila pravilo on bi je kaznio, prenosi The Sun.

Joanna je o svojoj životnoj priči progovorila kako bi pomogla drugim preživjelim žrtvama obiteljskog nasilja.

“Ostala sam iztraumatizirana od štete koju mi je Adrian nanio. Ali odlučna sam iskoristiti svoje iskustvo kako bih pomogla drugima. Dobili smo drugu šansu za život i neću je prokockati”, rekla je.

Joanna je bivšeg supruga upoznala u ožujku 2020. godine preko zajedničkih prijatelja. Njihova veza brzo je napredovala, a on se uselio nakon samo nekoliko tjedana veze, upravo kada je započela pandemija Covid-19. U lipnju te godine, zaprosio je Joannu, ali ubrzo je počeo pokazivati svoju drugu stranu.

Foto: HotSpot Media

Tijekom jedne svađe, nabio je vrata od spavaće sobe na Joanninu nogu, uzrokujući ozljedu na nožnom prstu. U ožujku 2021. godine, Joanna i Geary su se vjenčali u maloj ceremoniji s dva svjedoka. No, odmah nakon toga, njegovo je zlostavljanje eskaliralo.

Kontrolirao sve aspekte života

“Svaki dan sam se trudila ugoditi mu, ali bila sam samo njegov rob. Postojala su brojna pravila koja sam morala poštovati, kao primjerice samo govoriti kad me on nešto pita. Uvijek me omalovažavao, pa sam počela smanjivati unos kalorija na 750 dnevno. Tjerao me čak i da mu pravim kavu usred noći. Došlo je do toga da mi nije dopuštao ići u krevet za vrijeme menstruacije. Njegova su se pravila stalno mijenjala, što je bilo zbunjujuće i nemoguće za pratiti”, navodi žrtva.

Foto: HotSpot Media

U rujnu te godine, par je bio na odmoru u karavani u North Yorkshireu, a kad su počeli svađu, udario je Joannu u nos i nanio dvije šljive.

“Kad smo se vratili kući, javila sam se na bolovanje na posao. Kad sam se napokon pojavila, pokušala sam sakriti modrice, ali moj kolega je primijetio. Rekla sam mu da sam udarila nosom u kut stola. Odveo me do liječnika, koji je rekao da sam slomila nos”, ispričala je.

Polomio joj je rebra

Dva mjeseca kasnije, u prosincu, tijekom još jednog nasilnog ispada, Geary je udarao i gazio Joannina rebra.

“Osjetila sam kako mi rebra pucaju. Molila sam ga da me odvede u bolnicu, ali odbio je. Bol je bila strašna i nisam se mogla kretati tjednima", prisjetila se.

Navodi da je koristio sve što je mogao kao oružje, od limenki Coca-Cole do telefona i daljinskih upravljača. Stalno je bila prekrivena modricama od njegovih napada.

Foto: HotSpot Media

U ožujku 2022., Joanna je iznenada izgubila majku koja je u trenutku smrti imala samo 59 godina, no Geary joj je dopustio samo tri dana tuge, jer “je nije htio gledati kako tuguje”.

U ožujku ove godine, Geary je cijeli dan igrao bilijar s prijateljima. Kad se vratio kući u 11:15 navečer, povukao je Joannu za kosu, prije nego što ju je udario u lice.

“Na kraju me pustio i rekla sam djeci da idemo do djeda. Znala sam da moramo pobjeći iz kuće. No, Adrian je to čuo i počeo me udarati i gaziti po licu”, ispričala je.

Foto: HotSpot Media

Geary je vukao Joannu po podu za kosu i udario joj glavu o TV u sobi njenog sina. Zatim ju je povukao na hodnik i više puta gazio po licu, prije nego što joj je udario glavu o stepenicu.

Spasila se

“Kao čudo, pustio me i rekla sam djeci da idu kod susjeda", rekla je.

Geary je nazvao policiju kako bi prijavio napad, ali tvrdio je da to nikad nije prije dogodilo. Policija je došla i uhitili su Gearyja, a Joannu su odveli u bolnicu.

Tamo su joj napravili CT glave koji je pokazalo da je pretrpjela potres mozga..

Foto: HotSpot Media

Njezin bivši suprug sada je osuđen na šest godina i devet mjeseci zatvora, uz dodatne četiri godine uvjetne kazne.

“Do ljeta 2021. godine, on me izolirao od svih. Nisam imala nikog na koga bih se mogla osloniti. Želim da i drugi preživjeli znaju da postoji pomoć i da postoji izlaz. Iskreno sam mislila da će me Adrian ubiti", zaključila je Joanna.

