Kućanica Bailey McPherson (25) iz američke Floride otkrila je da je trolovi okrutno napadaju zbog odluke da ostane kod kuće kako bi služila suprugu te tvrdi da ona voli svoj stil života, piše The Mirror.

POGLEDAJTE VIDEO: Kosovska snajka otkriva kako izgleda brak između Zagrepčanke i Roma: 'Suživot s osobom koja to proživljava mijenja perspektivu'

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Bailey je uzvratila kritičarima koji je nazivaju "kućnom robinjom" jer zadovoljava sve potrebe svog muža. Ona je nekoć sanjala o neovisnosti i karijeri, ali njen se život preokrenuo kad je prije šest godina upoznala svog sadašnjeg supruga Zacharyja (32) i zatrudnjela s njihovom kćeri Noah, koja sada ima tri godine.

Odlučili su prihvatiti "tradicionalne" rodne uloge, koje mnogi smatraju zastarjelima u modernom svijetu, pa sada Zachary ide na posao dok ona ostaje kod kuće i brine o kući i kćeri.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

No, trolovi na društvenim mrežama prozivaju je zbog toga što je kućanica, a jedan od njih ju je upitao: "Što ćeš učiniti ako te tvoj muškarac ostavi? Bez obrazovanja si ili karijere".

Jedna je žena komentirala: "Pa, ja radim stvari za svog muža i on radi stvari za mene. To nije konkurencija. Sve dok obje strane osjećaju da svatko obavlja svoj dio posla i da su stvari pravedne, nema problema. U zdravom braku se ne zbraja rezultat tko je koliko napravio".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Željela je karijeru i neovisnost, ali…

"Najbolje radim u našem domu i ponašam se kao da je to moj posao. Za vrijeme dok je moj muž na poslu, ja također radim cijeli dan kod kuće i brinem se o svemu", objasnila je Bailey.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Unatoč svojim ambicijama da ima karijeru u policiji, Bailey je umjesto toga postala kućanica. "Nikada nisam mislila da ću imati ovakav život jer sam bila usredotočena na svoje težnje prema karijeri prije nego što sam upoznala svog muža, međutim, sada sam ponosna i vidim ljepotu svoje uloge domaćice unatoč činjenici da dobivam komentare pune mržnje preko društvenih medija barem jednom dnevno", ispričala je.

"Najbolja stvar u poslu 'tradicionalne supruge' je to što ne propuštam nijedan trenutak sa svojom kćeri. Da idem na posao svaki dan, propustila bih toliko stvari. To stalno čujem od prijateljica koje rade. Međutim, to također može biti iscrpljujuće pa je važno pronaći vremena i za sebe", otkrila je Bailey.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ona je supruga upoznala na stranici za spojeve, što se nikako ne slaže s njenim sadašnjim uvjerenjima i stilom života. Međutim, njihova veza je brzo procvjetala i vjenčali su se te dobili kćer kad je Bailey imala samo 22 godine.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Po kući radi osam sati dnevno, a raspored joj je stresan

Postala je domaćica kad je odustala od posla s punim radnim vremenom kako bi postala majka, a par se preselio u drugu državu i udaljio se od obitelji, pa je Bailey morala ostati kod kuće kako bi se brinula za kćer.

Bailey ima stresan raspored te provodi oko osam sati dnevno na svojim kućanskim poslovima. "Radim sve po rasporedu. U određene dane u tjednu radim određene poslove, kao i svakodnevno čišćenje", objasnila je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Na primjer, utorkom čistim kupaonice, a moji dnevni poslovi čišćenja su čišćenje kuhinje i pranje rublja. Mislim da se ljudima ne sviđa moj način života jer se ne poklapa s našim trenutnim društvenim normama", dodala je Bailey.

Otkrila je da njena baka i majka nisu bile tradicionalne kućanice, već da su radile puno radno vrijeme, ali misli da je idealno ako žene mogu ostati kod kuće i čuvati svoju djecu.