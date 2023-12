Ponosna mama Jasmine Dinis, koja je samoprozvana "tradwife", što je skraćenica za "tradicionalnu suprugu" slaže sa zastarjelim modelom nuklearne obitelji. Ona je otkrila da će svoju kćer, koja se školuje kod kuće, učiti da je "savršeno prihvatljivo ovisiti o muškarcu", piše New York Post.

Njeno kontroverzno stajalište, koje je objavljeno na internetu ranije ove godine, suprotno je mišljenju moderne žene, budući da je gotovo polovica žena mlađih od 45 godina bez djece, prema studiji iz siječnja.

Umjesto toga, Jasmine, koja se može pohvaliti s više od 46.000 pratitelja na TikToku, dio je rastućeg pokreta "tradwife" koji je brzo postao popularan na društvenim mrežama.

U nedavnoj snimci, ona je osudila progresivni životni stil žena orijentiranih na karijeru, rekavši da se "radost" u životu može pronaći u vjeri i obitelji, a ne u poslu.

Ljudi ostali zgroženi

"U svijetu punom žena koje svoju djecu uče da im je jedini cilj ići na fakultet, dobiti dobar posao i zaraditi novac, ja svoju djevojčicu učim da živi sporim životom, da bude biblijska žena koja želi muža i prekrasnu obitelj kojoj može svakodnevno služiti", otkrila je Jasmine u videu koji je pregledan preko 1,4 milijuna puta.

Ona je otkrila i da je od "neovisne žene usmjerene karijeri" završila kao "domaćica koja peče kruh" i vjeruje da žene ne bi trebale "bježati" od toga da budu tradicionalne domaćice. Uz to da bude podložna mužu, Jasmine također uči svoju kćer da je "kućanica karijera kojoj bi trebala težiti".

Zgroženi korisnici izrazili su svoje neslaganje i užasnutost u komentarima.

"Tako sam sretna što me moja majka naučila da slijedim svoje snove, a ne njene", "Sretan sam što me moj tata naučio da nisam rođen da bih nekome služio", "To je život iz noćne more", komentirali su.

"Djevojke, ne ovisite ni o kome drugom osim o vama! Vi ste same sebi svoja stijena, svoj temelj, svoja budućnost", savjetovao je jedan tiktoker.