"Batina je izašla iz raja", stara je uzrečica koju su neki od roditelja, nažalost, naslijedili od svojih roditelja. Čitatelji Kurira odgovorili su na pitanje "Kako su vas roditelji kažnjavali kad ste bili djeca?", a mi prenosimo neke od odgovora.

Javilo se 55 čitatelja, a više od polovice njihovih odgovora završavalo je sa "Zahvalan sam svojim roditeljima na tome".

"Nije bilo potrebe za kažnjavanjem. Jednom je tata kaznio brata i ja taj događaji i danas poslije pedeset i više godina pamtim, jer sam zapravo ja bila krivac. Pokvarila sam neke kabele za paljenje auta, a tata je mislio da je brat i danas žalim što nisam imala hrabrosti priznati."

"Stajanjem u kutu i onim štapićima kojima su se nekada vezivale vezice zelenjave na tržnici (pretpostavljam od vrbe). Ne može povrijediti, ali se odlično "anatomski oblikuje" oko nogu. Pa mi je uživancija bila da ih polomim na sitne komadiće, kad otkrijem gdje ih je mama sakrila, pa sam je čekala da dođe s posla da mogu likovati nad komadićima."

'Da idemo sami donijeti šibu'

"Sjećam se samo klečanja. To je razvilo u meni osjećaj da ja za kaznu ne znam i da me ništa ne može zaustaviti. Ne sviđa mi se to. Dijete mora imati postavljene granice, snositi odgovornost za svoje postupke. Treba kroz sve proći u svojoj kući gdje je voljeno, da bi znalo reagirati i tamo gdje se nešto desi, a voljenih nema."

"Batinama i zabranama izlaska. I na tome sam zahvalna roditeljima."

"Nije bilo potrebe za kažnjavanjem", otkrila je jedna čitateljica.

"Da idemo sami donijeti šibu, a mi izaberemo suhu, pa se polomi, a onda moramo ići po novu, a onda po stražnjici, šljas, pljas… Međutim tada se nosile haljinice, pa su one dobivale batine. Ali smo stvarno bile nemirne nas tri."

"Zbog svih primjenjivanih kaznenih metoda mojih roditelja, ja bih kao roditelj u današnje vrijeme otišla u zatvor!"

'Majka me gađala papučom'

"Nisu batine iz raja izašle. Otac nije, a majka kaže tri puta pa kad ne slušamo, kuhaču izvadi i po nogama malo da se naučimo redu. I šta nam fali?! Danas se roditelji ispričavaju djeci kad nešto pogriješe, da ih ne uvrijede jer mogu zvati vlasti, pa još gore".

"Pogled, povišen ton za oktavu, u najgorem slučaju vrbova šiba i sad pamtim i veliko im hvala na tome."

"Majka me gađala papučom."

"Moja majka, najbolja majka na svijetu, brižna, pažljiva, nježna, puna ljubavi. Osluškivala je želje moje duše ali autoritet i pustila me da se razvijam u najboljem smjeru! Bez kazni s puno razgovora s ljubavlju ali i autoriteta, što sam i ja danas svom djetetu! Jako sam ponosna na svoju majku i već vidim da je i moje dijete na mene! Velika posvećenost djetetu, razum i dobar spoj ljubavi daju rezultate!"

"Spavanje u šest sati popodne. A ispod prozora igraju se djeca. Joj samo kad se sjetim…"