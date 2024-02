Anabella Stasinska (30), koja živi u blizini engleskog Chestera, napustila je unosnu karijeru kako bi postala supruga koja ostaje kod kuće, a muž Peter i obitelj su joj postali prioritet broj jedan, piše The Sun.

Anabella je tjedan dan dana prije vjenčanja, u travnju 2023. godine, dala otkaz na poslu, a radila je kao dizajnerica kuhinja i imala je plaću 35 000 eura. Ona se oprostila s karijerom kako bi postala kućanica.

"Postoji izreka 'sretna žena, sretan život' i to je svakako istina. Sretna sam što sam ostala kod kuće i postala kućanica. Možda to nije za svakoga, ali ja to volim. To ne znači da zanemarujem vlastite potrebe, već da mi je obitelj na prvom mjestu", rekla je.

"Mislim da se moderne žene na neki način iskorištavaju. Odričemo se svog zdravlja, vremena i mentalnog blagostanja kako bismo pokušali učiniti sve i nemamo više vremena za sebe. Vjerujem da muškarci žele biti hranitelji, prirodno je da se žele osjećati zaštitnički prema svojoj partnerici", dodala je Anabella.

Dan provede čisteći i kuhajući

"Ne očekujem da ću živjeti kao milijunašica, ali za mene bi moj muž trebao biti u stanju osigurati kuću, staviti hranu na stol i platiti račune. Osnovne stvari. Ako, pak, želim raditi, mogu, a taj novac će se potrošiti na što god želim", istaknula je ponosna kućanica.

Ona i njen suprug Peter, koji je radnik u željezari, planiraju imati djecu koju će vjerojatno školovati kod kuće. Anabella obično jutro provede kuhajući doručak za supruga da ga dočeka kad se vrati iz noćne smjene, a zatim temeljito očisti cijelu kuću. Nakon toga odlazi u kupovinu kako bi suprugu napravila njegova omiljena jela te kupila organsko mlijeko s lokalne farme.

Anabella voli vrtlarenje i želi uzgajati vlastito povrće kako bi uštedjela novac, jer su se njoj i suprugu prihodi prepolovili. Slobodno vrijeme provodi igrajući odbojku, vježbajući i listajući YouTube u potrazi za "budućim poslovnim idejama".

Otkrila je da se ona i suprug vrlo rijetko svađaju jer svatko od njih ima definiranu ulogu u kući.

'Ako oboje pokušavate biti glavni, ne ide'

"Svugdje oko sebe vidim zaposlene žene pod stresom kako viču na svoje muževe i zlostavljaju ih u javnosti. Količina žena koje su agresivne je užasna. Tako ne bi trebalo biti u životu. Vi ste tim. Oboje u vezu unosite različite stvari, različite vrijednosti. Jako volim svog muža i razumijem koliko mu je teško. Cijenim to što radi za mene. Ponekad je jako umoran, ali ipak ide na posao i vani i brine se za mene", ispričala je Anabella.

"Biti kućanica ne znali biti pokorna, ali i to je ponekad nužno", istaknula je te je rekla da je problem žena koje rade taj što su pod velikim stresom na poslu, a onda ih stres čeka i kod kuće jer moraju raditi većinu kućanskih poslova i odgajati djecu. "One traže pomoć i počnu govoriti svojim muževima kako bi stvari trebale biti i to je ono što stvara probleme", kazala je Anabella.

"Peter me rado podržava na bilo koji način, ali do određene točke moraš biti pokorna jer jedna osoba mora biti vođa u vezi. Ako oboje pokušavate biti glavni, ne ide. Puno nam je bolje sad kad ne radim", otkrila je.

Peterova plaća im je jedini izvor prihoda. Anabella je rekla da ima pristup bankovnom računu svog supruga, ali da ga pita za dopuštenje ako se želi počastiti šminkom ili odjećom.