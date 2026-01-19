Zimska šetnja ne mora biti problem: Zdrava je, ali jednu vrstu odjeće trebate izbjegavati

S padom temperatura i skraćivanjem dana, boravak u toplini doma postaje uobičajena praksa. Međutim, izbjegavanje hladnoće može rezultirati propuštanjem značajnih prednosti koje nudi fizička aktivnost na svježem zimskom zraku.

Umjesto pasivnosti, pravilnom pripremom moguće je iskoristiti zimsko razdoblje za revitalizaciju duha i tijela, piše Live Embody.

Zimska šetnja je više od obične rekreacije

Hodanje u hladnim uvjetima predstavlja specifičan izazov za organizam koji se razlikuje od vježbanja u zatvorenom prostoru. Srce intenzivnije radi kako bi održalo cirkulaciju i tjelesnu temperaturu, što rezultira učinkovitim kardiovaskularnim treningom koji jača srčani mišić i poboljšava protok krvi.

Znanstveno je dokazano da boravak na otvorenom i umjerena tjelesna aktivnost jačaju imunosni sustav. Istraživanja potvrđuju kako umjerena aktivnost poboljšava cirkulaciju imunoloških stanica, čime se povećava otpornost na sezonske infekcije, često prisutne u pregrijanim i nedovoljno prozračenim prostorima.

Mentalne dobrobiti također su značajne. Izloženost prirodnoj svjetlosti, čak i tijekom oblačnih zimskih dana, ključna je za regulaciju cirkadijanog ritma i prevenciju sezonskog afektivnog poremećaja. Fizička aktivnost potiče lučenje endorfina, dok prirodno okruženje, poput snijegom prekrivenih krajolika, djeluje umirujuće i smanjuje razinu stresa. Dodatna prednost jest povećana potrošnja kalorija, budući da tijelo na nižim temperaturama koristi više energije za održavanje tjelesne temperature, što zimske šetnje čini korisnim alatom za regulaciju tjelesne težine.

Ključ je u slojevitom odijevanju

Udobnost tijekom boravka na otvorenom zimi ovisi o pravilnom, slojevitom odijevanju koje osigurava zadržavanje topline i učinkovito odvođenje vlage s tijela. Primjena načela tri sloja općeprihvaćena je i jednostavna metoda.

Prvi, temeljni sloj, u izravnom doticaju s kožom, treba biti izrađen od materijala koji odvode vlagu, poput sintetičkih vlakana ili merino vune. Nužno je izbjegavati pamuk jer zadržava vlagu, što dovodi do hlađenja tijela. Drugi, izolacijski sloj služi za zadržavanje tjelesne topline, a za tu su namjenu najpogodniji materijali poput flisa ili vune. Treći, vanjski sloj pruža zaštitu od vanjskih utjecaja poput vjetra, kiše i snijega te treba biti vodootporan i vjetronepropustan.

Posebnu pozornost valja posvetiti zaštiti ekstremiteta. Budući da glava, ruke i stopala najbrže gube toplinu, kapa, rukavice i topla, vodonepropusna obuća predstavljaju neizostavan dio zimske opreme.

Kada je najbolje vrijeme za šetnju?

Iako je fizička aktivnost korisna u bilo koje doba dana, pojedini termini nude specifične prednosti. Jutarnja šetnja, osobito u vrijeme izlaska sunca, doprinosi suzbijanju melatonina (hormona spavanja) i regulaciji cirkadijanog ritma, što potiče budnost i energiju.

Podnevne šetnje omogućuju maksimalnu izloženost dnevnom svjetlu i najviše dnevne temperature, što ih čini pogodnim prekidom radnih obveza. Večernje šetnje mogu poslužiti za opuštanje i smirivanje živčanog sustava nakon dnevnih aktivnosti. Ipak, od preciznog odabira vremena važnija je dosljednost. Redovita aktivnost, čak i u trajanju od dvadeset do trideset minuta nekoliko puta tjedno, donosi značajne zdravstvene dobrobiti.

