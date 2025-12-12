Zimi ste češće gladni? Nutricionistica objasnila zašto i kako tome stati na kraj

Tijekom zimskih mjeseci mnogi primjećuju pojačan apetit, osobito žudnju za hranom bogatom ugljikohidratima. Ova pojava nije neuobičajena i ima svoje biološko uporište.

Niže temperature i kraći dani potiču prirodne mehanizme u organizmu koji rezultiraju povećanom potrebom za energijom i konzumacijom takozvane "utješne hrane", piše Express.

Namirnice bogate ugljikohidratima, poput tjestenine, kruha i čokolade, često su u središtu zimskih prehrambenih žudnji. Pojačan osjećaj gladi tijekom hladnijeg razdoblja ne bi trebao biti razlog za zabrinutost. Riječ je o prirodnom biološkom odgovoru organizma kojem je potrebno više energije za održavanje tjelesne temperature.

Biološki mehanizmi zimske gladi

Ljudski organizam fiziološki je prilagođen promjenama u okolini, a pad temperature aktivira niz mehanizama koji utječu na regulaciju apetita.

Dijetetičarka i nutricionistica Karine Patel pojašnjava: "Tijekom zimskih mjeseci organizam ulaže više napora kako bi održao stabilnu unutarnju temperaturu. Taj proces zahtijeva dodatnu energiju, što može rezultirati povećanim apetitom, osobito za hranom koja je brzi izvor energije. To objašnjava i zašto se žudnja za ugljikohidratima može javiti neposredno nakon ulaska u topli prostor iz hladnog okruženja."

Osim toga, događaju se i hormonalne promjene:

Pad razine serotonina: Zbog smanjene izloženosti sunčevoj svjetlosti, razina serotonina, neurotransmitera koji utječe na raspoloženje, tijekom zime prirodno opada. Unos ugljikohidrata može privremeno potaknuti njegovu proizvodnju, što objašnjava zašto konzumacija namirnica poput tjestenine ili kruha može dovesti do osjećaja zadovoljstva i poboljšanja raspoloženja.

Zbog smanjene izloženosti sunčevoj svjetlosti, razina serotonina, neurotransmitera koji utječe na raspoloženje, tijekom zime prirodno opada. Unos ugljikohidrata može privremeno potaknuti njegovu proizvodnju, što objašnjava zašto konzumacija namirnica poput tjestenine ili kruha može dovesti do osjećaja zadovoljstva i poboljšanja raspoloženja. Povećanje razine grelina: Grelin, poznat kao "hormon gladi", također igra važnu ulogu. Njegova razina, kako kod životinja tako i kod ljudi, raste tijekom zime, što predstavlja evolucijski mehanizam za poticanje skladištenja energije. Povišena razina ovog hormona može izazvati snažan osjećaj gladi, čak i nakon obroka, što dovodi do veće sklonosti konzumaciji hrane između glavnih obroka.

​Učinkovito upravljanje zimskim apetitom

Iako su navedene žudnje prirodna pojava, postoje strategije za njihovu kontrolu bez osjećaja uskraćenosti. Dijetetičarka Patel preporučuje uključivanje nekoliko ključnih skupina namirnica u prehranu.

Tople juhe bogate proteinima

Tople i hranjive juhe predstavljaju idealan zimski obrok. "Juhe su vrlo prilagodljive – mogu sadržavati leću, piletinu, grah i povrće, a dodatak kvinoje obogatit će ih teksturom i hranjivim tvarima. Kombinacija topline i proteina iznimno je učinkovita u suzbijanju zimske gladi. Toplina obroka dodatno doprinosi opuštanju organizma i smanjenju odgovora na stres, što posljedično može ublažiti prehrambene žudnje", savjetuje Patel.

Započnite dan proteinima

Doručak bogat proteinima osigurava dugotrajan osjećaj sitosti i pomaže u sprječavanju jutarnje gladi. Grčki jogurt s bobičastim voćem i cimetom predstavlja izvrstan izbor.

"Ovaj obrok kombinira visok udio proteina s ugljikohidratima koji se sporo otpuštaju. Cimet doprinosi stabilizaciji razine šećera u krvi, što je ključno za kontrolu zimskih žudnji. Takav doručak održava stabilnu razinu energije i sprječava pad koncentracije koji se često javlja u poslijepodnevnim satima tijekom hladnijih mjeseci", pojašnjava Patel. Svježi sir je također preporučljiva namirnica zbog visokog udjela proteina i omega-3 masnih kiselina.

Zamijenite hladna pića toplim napitcima

Za smanjenje prehrambenih žudnji preporučuje se zamjena hladnih napitaka toplim biljnim čajevima. "Topli napitci doprinose redovitoj hidraciji organizma, čime se smanjuje osjećaj gladi koji može biti potaknut dehidracijom. Istovremeno, pružaju osjećaj ugode i topline", zaključuje Patel.

Umjesto primjene strogih restrikcija, preporučuje se da se usredotočite na promišljene prehrambene izbore koji će organizmu osigurati potrebne hranjive tvari, toplinu i energiju za suočavanje s hladnim danima.

