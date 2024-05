Zeolit je prirodni mineral nastao miješanjem vulkanske lave s alkalnim podzemnim vodama. Rešetkaste je strukture i sadrži mikroelemente poput natrija, kalcija, kalija i magnezija koji su od iznimne važnosti za zdravlje.

Jedan je od najfascinantnijih i najmoćnijih suplemenata na današnjem tržištu, a ako se pravilno koristi, ima jako ljekovita svojstva, piše The Charge Clinic.

Kako zeolit štiti naše tijelo?

Zeolit ​​ima snažan negativan naboj i stoga ga privlače pozitivno nabijene molekule. Budući da je većina tvari koje ne pripadaju našem tijelu pozitivno nabijena, zeolit ​​može biti učinkovita metoda detoksikacije niza toksičnih elemenata koji crpe naše zdravlje.

Evo nekoliko tvari na koje se zeolit ​​veže:

Teški metali

Teški metali su otrovni metali koji se nakupljaju u našim tijelima nakon nekog vremena i stavljaju ogroman teret na naš imunološki i živčani sustav. Zeolit ​​može ciljano utjecati na skrivene metale kao što su olovo, kadmij i arsen između ostalog u vašem tijelu i uhvatiti ih u svoju rešetkastu strukturu kako bi ih uklonio.

Utjecajem teških metala, pojavljuju se sljedeći simptomi:

Kronični umor

Razdražljivost

Dezorijentiranost

Otrovi iz okoliša

U 21. stoljeću suočavamo se s neviđenim brojem toksičnih tvari u svakodnevnom životu. Od zraka koji udišemo, do hrane koju jedemo – toksini su posvuda. Tijekom vremena, ti se toksini nakupljaju u tijelu i uništavaju zdravlje.

Simptomi koje možemo osjetiti zbog toksičnih utjecaja na naš organizam:

Umor

Debljanje

Oslabljeni imunološki sustav

Mikotoksini

Mnogi mikotoksini su neki od najtoksičnijih spojeva na svijetu te mogu uzrokovati štetne i neželjene posljedice po ljudsko zdravlje.

Sve bolesti koje uzrokuju mikotoksini zapravo su mikotoksikoze, a mikotoksini mogu uzrokovati oštećenja:

Živčanog sustava

Imunološkog sustava

Probavnog sustava

Bubrega

Dišnog sustava

Radioaktivni materijali

Nakon što ste bili izloženi ionizirajućem zračenju, radioaktivni materijali ostaju u tijelu i zadržavaju se godinama.

Radioaktivni materijali se kroz godine nakupljaju kroz CT skeniranja, mamografije, rendgenske zrake, medicinske postupke zračenja, radioaktivne oborine itd. Zeolit ​​je fantastičan alat za uklanjanje ostataka zračenja.

Glavni simptomi:

Mučnina

Povračanje

Mikrobni patogeni

Zeolit ​​može pomoći u uklanjanju ili smanjenju brojnih patogenih mikroba, uključujući Candidu i mnoštvo virusa. Naime, ima antivirusna svojstva zbog potencijalne sposobnosti apsorbiranja virusnih čestica.

Zanimljivo je da je niska doza zeolita u studiji izazvala vrlo nizak antivirusni učinak ili antivirusni učinak uopće nije primijećen, a visoka je doza svakako pridonijela u borbi protiv virusa.

Neke skupine ljudi trebaju posebnu zaštitu od mikrobnih patogena:

Dojenčad i mala djeca do pet godina starosti - Imunološki sustav još u razvoju,

Stariji ljudi - S godinama imunološki sustav slabi

Bolesnici - Svaka bolest oslabljuje imunološki sustav

Mikrobni toksini

Ovi toksini se probijaju do krvotoka gdje imunološki sustav napada i kao rezultat dolazi do upale. Mnogi od njih proizvode određene spojeve koji na ljude i životinje djeluju toksično, a to su zapravo spojevi kojima se ti organizmi brane od neprijatelja i štite sebe.

Zeolit ​​pomaže vezati mnoge od ovih biotoksina i sigurno ih uklanja iz tijela. Mikroorganizmi su najčešće jednostanični organizmi mikroskopske veličine, a to mogu biti:

Bakterije

Gljivice

Plijesni

Alge

Prednosti zeolita

Oslobađanjem otrovnih tvari iz tijela, tkiva i krvi, zeoliti neće samo poboljšati vaše fizičko zdravlje i povisiti vam razinu energije, nego također mogu pomoći kad su u pitanju emocionalni problemi.

Ovaj mineral svojim djelovanjem može pomoći mnogim tjelesnim tegobama, a ovo su neke od njih:

Suzbijanje rasta tumora

Reguliranje razine šećera i masnoće u krvi

Reguliranje krvog tlaka

Uklanjanje umora

Uklanjanje mučnina i nadutosti

Smanjivanje boli i ukočenosti zglobova

Utjecanje na zdravlje kože

Kako koristiti zeolit?

Zeolit ​​se može koristiti lokalno i oralno, a najbolji način upotrebe uvelike ovisi o vašim zdravstvenim ciljevima i osobnim preferencijama. Najčešće se može kupiti u obliku tableta ili praha.

Zeolit se može konzumirati i kao napitak, a potrebno vam je sljedeće:

15 grama zeolita

Dva decilitra vode

Dobro ga pomiješajte u čaši i nemojte koristiti metalnu, nego drvenu žlicu. Čim popijete ovaj napitak, organizam će se početi čistiti kroz mokraću u roku šest do osam sati.

Nuspojave korištenja zeolita

I dok zeolit ima puno prednosti, postoje i neki nedostaci. U rijetkim slučajevima, osobe sklone opstipaciji, u prvim danima uzimanja mogu imati prolazno pojačani opstipacijskI efekt. Ova pojava je obavezno prolazna, a eventualno se javlja kod uzimanja većih količina zeolitnog praha.

U nastavku otkrijte još neke nuspojave korištenja zeolita:

Može doći do upale pluća kada se udiše

Njegova sposobnost da se veže s teškim metalima povećava mogućnost trovanja lošim i kontaminiranim dodacima zeolita

Neke studije na životinjama da može uzrokovati upalu crijeva

Određeni zeoliti poput erionita mogu biti kancerogeni

Ne postoji istraživanje kojim je potvrđena sigurnost zeolita kod djece, trudnica i dojilje te bi možda bilo najbolje da ova skupina ljudi izbjegava konzumaciju zeolita.

